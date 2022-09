Miller ne veut pas voir sa chute comme une "opportunité manquée"

Charger le lecteur audio

Fin de série pour Jack Miller. Le pilote Ducati restait sur quatre arrivées parmi les six premiers – dont trois troisièmes places – soit sa meilleure séquence de la saison avant un GP de Saint-Marin finalement conclu hors des points. La course avait pourtant débuté idéalement pour Miller, leader du premier tour après un départ depuis la pole, mais une chute au virage 4 dès le deuxième tour a tout gâché. Remonté sur sa moto, il n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en 18e position.

"Pas la journée que l'on avait anticipée, mais c'est la vie", a résumé l'Australien. "J'ai attaqué dès le début, pour essayer de créer l'écart, ou au moins casser un peu le groupe, et ça se passait bien. Au début du deuxième tour, je suis sorti un peu large du virage 3, je n'y ai pas trop pensé. Je suis arrivé un peu vite au virage 4, ce qui est un peu le cas parfois dans les premiers tours, ça ne décélère peut-être pas comme on le veut et je suis passé sur le vibreur."

"Tout au long du week-end, j'arrivais à faire glisser la moto jusqu'à la corde quand je sortais large. Ça faisait un peu manquer la corde parce qu'il fallait complètement arrêter la moto mais je suis passé sur la vibreur, la moto [a bougé] et je savais que j'étais à la limite mais elle m'a échappé. C'est tout."

Les premiers tours ont vu de nombreux pilotes tomber à Misano, entre l'accident du départ, une erreur similaire à celle de Miller pour Marco Bezzecchi et la chute de Fabio Di Giannantonio qui a également piégé Franco Morbidelli. Les conditions étaient assez délicates en tout début d'épreuve, ce qui a surpris l'auteur de la pole position.

"Le niveau d'adhérence était un peu faible mais j'ai eu l'impression que ça s'améliorait au fil des tours. Je ne sais pas si c'était juste la gomme ou autre chose. [...] Aux virages 4, 8 et 10, c'était assez dur dans le premier tour. Le virage 14 était assez mauvais aussi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ça pourrait être les températures ou autre chose. J'ai naturellement regardé le Moto2, j'ai vu que les pilotes tombaient là et je me suis littéralement dit 'ne fais pas ça' mais ça arrive parfois."

Jack Miller est reparti en fond de classement après sa chute

Miller a vite pu remonter sur sa Ducati mais a vécu une course en solitaire et n'a pas pu sauver le moindre point : "J'ai relevé la moto pour essayer de repartir mais je n'avais plus de frein arrière et piloter l'un de ces monstres sans frein arrière et sans aileron d'un côté, c'était un peu délicat parce que j'avais pas mal de wheelie. Mais je n'ai pas renoncé, j'ai attaqué jusqu'à la fin. Malgré tout ça, la moto se comportait bien, le niveau d'adhérence était bon."

"Peut-être" la meilleure opportunité de la saison gâchée

Jack Miller ne pense pas que cette chute compromette sa bonne forme actuelle, trouvée grâce à de bons réglages adoptés au cours du test de Barcelone avant le début de l'été. Après le Red Bull Ring, il confiait son espoir de s'imposer une dernière fois en rouge avant de rejoindre KTM et estime avoir "peut-être" gâché sa plus belle chance de victoire de l'année ce dimanche.

"Qu'on ne se méprenne pas, je ne veux pas dire que j'allais gagner. Les deux qui étaient devant [étaient très bons] : j'ai regardé les chronos du dernier tour et je me suis fait dessus ! C'était impressionnant : 1'31"9 et 1'31"8 dans le dernier tour, avec des pneus qui ont 27 tours, je crois que c'est la même chose que mon tour pour la pole [sur une piste partiellement humide, ndlr]. Ces deux-là attaquaient. Je n'ai vu que des bouts de la course avant de me changer mais il semble que le rythme était assez rapide et ils pilotaient extrêmement bien."

"Est-ce que c'est une opportunité manquée ? Je préfère ne pas y penser et retenir le positif des progrès que nous avons faits ce week-end, de mes sensations actuelles sur la moto, c'est tout. Je vais essayer d'en tirer les leçons. J'attaquais au début, j'essayais de m'échapper un peu ou au moins de casser un peu le groupe, et ça peut arriver."

Jack Miller

"Ça donne encore plus envie de savoir ce qui aurait été possible mais on sait comment le week-end s'est passé, on connaît notre rythme, je connais mes sensations sur la moto", a relativisé Miller. "Oui, c'était décevant de tomber mais on va retenir le positif, continuer à travailler dessus et essayer d'être plus forts la semaine prochaine."

Comme l'ensemble du plateau, le pilote reste à Misano pour un test de deux jours prévu mardi et mercredi. Et si chez Honda, Pol Espargaró, lui aussi sur le départ, doute de tester des nouveautés en vue de la saison 2023, Jack Miller pourrait bien évaluer certaines pièces inédites, Ducati restant fidèle à sa promesse de ne pas l'écarter du développement.

"Je pense vraiment qu'ils ont une longue liste de choses à me faire tester alors que la majeure partie de l'équipe ne s'occupera plus de cette moto l'an prochain. Je ne sais pas s'ils veulent en avoir pour leur argent avec moi mais je suis assez content de prêter main forte ! On verra quel sera le plan, je vais l'étudier avec attention et j'aurai des choses à évaluer. Je ferai ce qu'ils veulent."