Jack Miller salue le travail de Ducati, en quête du moindre petit gain

La crise sanitaire qui perdure à cause de la pandémie COVID-19 a eu pour effet de concentrer l'intégralité des tests officiels de pré-saison sur le circuit de Losail, où les pilotes ne disposent que de cinq jours de roulage afin de préparer le championnat qui débutera dans moins de trois semaines désormais.

Dans ce même contexte de crise, le développement des machines a été gelé, et seuls KTM et Aprilia ont pu véritablement concevoir de nouvelles motos pour 2021 − Mattighofen ayant bénéficié d'une période transitoire une fois les concessions réglementaires perdues, tandis que Noale les conserve une saison de plus. Les restrictions avec lesquelles ont dû se satisfaire les autres marques impliquent notamment qu'elles doivent conserver leurs moteurs 2020 pour la nouvelle saison.

En conséquence, même si Ducati a mené en piste ce week-end une Desmosedici évoluée, Jack Miller souligne qu'il ne s'agit pas d'une avancée radicale par rapport au modèle précédent et que le constructeur doit chercher à grapiller du temps partout où cela est possible.

Lire aussi : Nouveau canaliseur de flux sur la Ducati de laboratoire

Lorsqu'il lui a été demandé si le fait d'interrompre les essais pour deux jours avant de reprendre la piste mercredi changeait quelque chose à son programme, le nouveau pilote officiel Ducati a répondu : "Oui, Dieu merci, je ne fais pas encore de simulations de course. Mais quelques jours de repos feront du bien pour permettre au corps de récupérer un peu avant de se remettre au travail."

"C'est sûr que c'est différent, mais je pense que c'est bien, surtout pour les rookies. Ils passent beaucoup de jours sur cette piste et ils vont ensuite courir sur la [même] piste. Ça va les aider", a-t-il souligné. "Mais, pour nous qui sommes déjà venus ici, c'est un peu bizarre parce qu'on essaye juste de se bouger un peu le cul, de grapiller [des gains] ici et là sur la moto et de comprendre ce que l'on peut améliorer et ce que l'on ne peut pas."

Deuxième pilote le plus rapide dimanche derrière Fabio Quartararo, Jack Miller a passé une grande partie de cette journée à tester un nouveau package aérodynamique, l'une des mises à jour les plus importantes conçues pour la Ducati et pouvant être utilisée à partir du deuxième Grand Prix. Bien qu'il estime que la moto a gagné en stabilité avec ce nouveau carénage, le pilote australien ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé par rapport à la version 2020.

"Je l'ai utilisé à peu près toute la journée, mais j'ai fait des comparaisons avec l'ancien", a-t-il expliqué. "Je suis plutôt positif à son sujet. Il va falloir qu'on l'évalue un petit peu plus et qu'on voie s'ils peuvent le développer davantage ou si c'est ce que l'on a pour la saison. Mais je suis assez content de la façon dont ça se passe. On n'a pas perdu de vitesse, donc c'est un point positif. Il est assez similaire [à celui de l'année dernière], rien de vraiment étrange. La moto est peut-être un peu plus stable, mais c'est à peu près tout."

Bien que la GP21 ne soit pas radicalement différente de la moto de l'année dernière, Miller a loué les efforts fournis par Ducati pendant cet hiver si particulier. "Le travail n'est pas terminé, on a encore trois jours d'essais ici", a-t-il rappelé. "On va donc voir ce que l'on peut changer en passant trois jours à tourner sur le même circuit. Mais quoi qu'il en soit, je suis content de ce qu'ils ont fait compte tenu des restrictions que l'équipe avait. Ils ont fait un travail fantastique et j'ai hâte de courir avec la GP21. Mais c'est toujours serré ici, le Qatar est l'un de ces circuits où la moto fonctionne bien et ce sera encore plus serré cette année après cinq jours de tests réalisés sur place avant la course."

partages