Test Losail, J2 - Quartararo termine le week-end en leader !

Ils étaient à nouveau près de 30 à partager la piste ce dimanche pour clore la première partie des essais préparatoires au championnat qui débutera dans trois semaines. Pour simuler au mieux les conditions des épreuves nocturnes qui seront disputées sur cette piste de Losail, la pitlane était ouverte de 14h à 21h heure locale.

Si les deux premières heures se sont révélées très calmes, avec très peu d'action en piste, les Yamaha se sont chargées d'animer la séance en verrouillant le haut de la hiérarchie avec trois machines (celles de Viñales, Morbidelli et Quartararo) au cours de la troisième heure. Le classement a ensuite été secoué vers 17h heure locale par celui qui s'est déjà affirmé ces deux derniers jours comme l'un des hommes en forme du moment, Stefan Bradl. Au guidon de la RC213V, le pilote d'essais Honda a délogé Maverick Viñales de la première place en établissant un chrono de 1'54"658 qui battait alors de 29 millièmes la référence établie hier par Aleix Espargaró sur l'Aprilia.

La prise de pouvoir de l'Allemand n'était toutefois qu'une première étape, et bien d'autres améliorations allaient suivre. Aleix Espargaró, notamment, n'a pas été en reste. Auteur d'une première journée convaincante avec la nouvelle RS-GP, l'Espagnol a confirmé sa place dans le premier groupe, rivalisant durant toute la journée avec les Ducati les plus rapides, un Stefan Bradl indéboulonnable du haut du classement et des Yamaha qui ont su remonter aux premières places.

On a longtemps pu voir Jack Miller au sommet de la feuille des temps, l'Australien parvenant à descendre jusqu'à 1'54"017. Mais, en toute fin de journée, c'est finalement Fabio Quartararo qui s'est propulsé en tête avec le premier tour bouclé en 1'53, ce qui lui a donné 0"077 de marge sur la Ducati officielle. Personne n'allait plus réussir à faire mieux que le Français, qui en termine donc comme l'homme le plus rapide de ce week-end.

Derrière le binôme Quartararo-Miller, Aleix Espargaró en termine à une solide troisième place, un millième devant Franco Morbidelli, qui se félicitait samedi d'avoir eu la "bonne surprise" de retrouver une M1 à la fois fidèle à ce qu'elle était l'an dernier mais dotée de nombreuses petites améliorations, ce qui lui permet notamment de réaliser de meilleures performances en ligne droite.

Devancé de peu à l'issue d'un test très productif pour lui, Stefan Bradl occupe le cinquième rang ce soir, devant Johann Zarco, auteur dès hier d'un départ prometteur au guidon d'une Ducati plus évoluée que celle qu'il pilotait l'an dernier et qui se maintient aujourd'hui dans le premier groupe. Il devance Maverick Viñales, qui a continué à écrémer la liste de pièces à tester aujourd'hui et que l'on a vu réaliser des longs runs.

Plusieurs chutes ont émaillé cette journée, notamment celles du rookie Jorge Martin, ou des pilotes LCR Alex Marquez et Takaaki Nakagami. Plusieurs chutes sont survenues notamment entre 17h30 et 18h, et particulièrement dans le virage 2 qui est celui qui a piégé, par exemple, Maverick Viñales et son collègue chez Yamaha, Cal Crutchlow.

Le top 10 de la journée est complété par les Suzuki de Joan Mir et Álex Rins, qui comme hier sont sorties des stands sur le tard et qui encadrent au classement final la Ducati de Pecco Bagnaia. Alors que trois marques différentes forment le top 3 de cette journée, seule la KTM manque dans le top 10 final, la première d'entre elles étant celle de Miguel Oliveira, battu de huit millièmes par Alex Rins.

Sur l'ensemble, seuls Valentino Rossi et Brad Binder n'ont pas amélioré leur temps d'hier parmi les titulaires réunis aujourd'hui. Cela les place en bas de classement, à 1"7 et 2"0 respectivement du meilleur temps. Mieux loti, Enea Bastianini est le meilleur rookie classé ce soir, à la 16e position.

Test Losail, Jour 2 - Classement à 21h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Fabio Quartararo Yamaha 1'53"940 59 2 Jack Miller Ducati +0"077 57 3 Aleix Espargaró Aprilia +0"212 69 4 Franco Morbidelli Yamaha +0"213 63 5 Stefan Bradl Honda +0"270 61 6 Johann Zarco Ducati +0"416 55 7 Maverick Viñales Yamaha +0"455 66 8 Joan Mir Suzuki +0"575 48 9 Pecco Bagnaia Ducati +0"711 48 10 Álex Rins Suzuki +0"718 49 11 Miguel Oliveira KTM +0"726 47 12 Pol Espargaró Honda +0"733 62 13 Takaaki Nakagami Honda +0"750 60 14 Álex Márquez Honda +1"012 53 15 Test Yamaha 1 Yamaha +1"366 35 16 Enea Bastianini (r) Ducati +1"546 45 17 Lorenzo Savadori (r) Aprilia +1"630 41 18 Luca Marini (r) Ducati +1"665 48 19 Jorge Martín (r) Ducati +1"692 36 20 Valentino Rossi Yamaha +1"768 50 21 Danilo Petrucci KTM +1"855 51 22 Test Yamaha 2 Yamaha +1"927 20 23 Iker Lecuona KTM +1"933 38 24 Brad Binder KTM +2"004 41 25 Dani Pedrosa Honda +2"512 53 26 Sylvain Guintoli Suzuki +2"822 45 27 Michele Pirro Ducati +3"955 20 28 Takuya Tsuda Suzuki +4"970 25 29 Test Yamaha 3 Yamaha - -