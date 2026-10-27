MotoGP GP de Malaisie

Joan Mir de retour après 44 jours d'absence, sans révéler ce qui l'a éloigné des circuits

Joan Mir fera son retour ce week-end à Sepang, après avoir manqué quatre Grands Prix depuis le 13 septembre. Les raisons de son absence restent inconnues.

Germán Garcia Casanova

Publié: 27 oct. 2026, 14:47

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Près de sept semaines après avoir abandonné au terme du cinquième tour du Grand Prix de Saint-Marin, Joan Mir retrouvera le guidon de la Honda RC213V ce vendredi, à l'occasion des premiers essais du Grand Prix de Malaisie.

Le samedi à Misano, le pilote de l'équipe officielle Honda avait expliqué manquer de force et d'énergie, sans toutefois préciser les raisons de son état. Le lendemain, il avait abandonné en course et n'avait plus communiqué avec la presse depuis.

"Cette période n'a pas été facile", reconnaît désormais le pilote dans un communiqué de son équipe publié avant le rendez-vous de Sepang. "Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'entourent de m'avoir aidé à rester concentré et à continuer de travailler pour atteindre l'objectif final."

"Au cours de la semaine dernière, j'ai pu piloter différentes motos et les médecins m'ont donné leur feu vert pour reprendre la compétition. J'ai vraiment hâte de retrouver l'équipe et de voir ce que nous pouvons accomplir lors des dernières courses de la saison. Sepang est un circuit qui me rappelle de bons souvenirs, à moi comme à Honda, et je pense que revenir sur une piste que je connais si bien est la bonne décision."

Joan Mir quittera Honda à l'issue de la saison pour relever un nouveau défi au guidon d'une Ducati au sein de l'équipe indépendante Gresini, suivant ainsi la voie empruntée avant lui par Marc et Álex Márquez. Dans ces conditions, il ne souhaite pas se fixer d'objectif particulier pour son retour.

"Le plus important ce week-end est de reprendre le guidon, de retrouver mes repères avec l'équipe et de voir comment je me sens."

Aucun diagnostic médical établi

Lorsque Joan Mir a quitté Misano, l'équipe avait indiqué que les examens réalisés avaient révélé des "paramètres sanguins altérés", nécessitant des investigations complémentaires. De nouveaux examens médicaux devaient donc être effectués afin de déterminer l'origine exacte de ses problèmes.

Après plusieurs examens, le docteur Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, avait expliqué le 22 septembre, dans un communiqué de l'équipe, que "les résultats des examens ne sont pour le moment pas concluants et qu'un repos absolu ainsi qu'une thérapie de rééducation ont été prescrits pour les 15 prochains jours". Cette période s'est achevée le 6 octobre, il y a trois semaines.

"Joan Mir présente depuis plusieurs mois différents symptômes affectant son énergie et ses performances, qui se sont récemment aggravés. À ce stade, leur origine exacte reste inconnue", avait ajouté le docteur Charte. "Compte tenu de la persistance et de la gravité des symptômes, Mir passe actuellement une série d'examens afin d'obtenir un diagnostic définitif."

Avant le Grand Prix de Malaisie, Joan Mir a publié sur ses réseaux sociaux des photos et des vidéos de ses entraînements au guidon de motos tout-terrain. Auparavant, le directeur de l'équipe Honda, Alberto Puig, avait assuré que le pilote était attendu à Sepang.

Son retour aura donc bien lieu, mais les raisons qui l'ont contraint à rester éloigné des circuits pendant 44 jours et à manquer quatre Grands Prix demeurent inconnues.

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