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Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"

Davide Tardozzi estime que Marc Márquez a été injustement critiqué, alors que les pilotes s'inquiètent de la tenue du Grand Prix du Qatar.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 27 oct. 2026, 10:45

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Photo de : Quinn Rooney / Getty Images

Davide Tardozzi a pris la défense de Marc Márquez dans un contexte d'incertitude autour du prochain Grand Prix MotoGP du Qatar, pour lequel les pilotes ont demandé aux organisateurs du championnat des garanties concernant leur sécurité.

Le MotoGP doit relever plusieurs défis à l'approche de la fin de la saison 2026, mais peu semblent aussi urgents que le prochain déplacement du championnat au Qatar. Après le Grand Prix de Malaisie ce week-end, le paddock prendra la direction du circuit international de Losail pour une épreuve dont la tenue est restée incertaine jusqu'au dernier moment.

Le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, avec la guerre toujours en cours entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, a jeté le doute sur plusieurs événements sportifs prévus dans la région.

Par exemple, ASO, organisateur du Dakar, a confirmé dimanche ce qui était attendu depuis longtemps : l'édition 2027 de l'épreuve n'aura pas lieu en Arabie saoudite. En MotoGP, le Grand Prix du Qatar, initialement prévu plus tôt dans la saison, a dû être reporté au week-end du 6 au 8 novembre.

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À mesure que l'échéance approche, les responsables du championnat ont réaffirmé leur intention de se rendre sur le circuit de Losail malgré la situation tendue. Liberty Media, propriétaire de MotoGP Sports Entertainment Group, a adopté la même position concernant la Formule 1 : les deux dernières manches de la saison 2026, au Qatar et à Abu Dhabi, restent programmées malgré les incertitudes.

La situation suscite naturellement des inquiétudes parmi les acteurs des championnats, notamment les pilotes MotoGP. Comme Motorsport.com l'a rapporté il y a quelques jours, les pilotes ont exprimé en privé leurs réserves concernant un déplacement au Qatar après le Grand Prix d'Indonésie. Les trois quarts de la grille étaient opposés à ce voyage. Ils ont ainsi rencontré les responsables du championnat à Phillip Island, lors du week-end du Grand Prix d'Australie, pour réclamer des garanties concernant l'épreuve de Losail, leur sécurité restant la priorité absolue.

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Si plusieurs pilotes ont fait part de leur opposition à un déplacement au Qatar, beaucoup attendent tout particulièrement de connaître la position de Márquez, neuf fois champion du monde et toujours l'un des pilotes les plus influents de la catégorie reine.

Cet intérêt a été renforcé par ses récents désaccords avec le championnat, notamment sa décision de ne pas participer à la course de karting organisée en marge du Grand Prix du Japon à Motegi et son opposition aux changements du format des week-ends de course prévus pour 2027.

Davide Tardozzi

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

C'est Tardozzi, le patron de Márquez au sein de l'équipe officielle Ducati, qui a évoqué la position de l'Espagnol concernant le Grand Prix du Qatar dimanche, en Australie. Jeudi, Márquez lui-même s'était contenté de déclarer : "Sur ce sujet, je préfère ne pas donner mon avis pour le moment."

Interrogé par Sky Sport, Tardozzi a pris la défense de Márquez. Il a souligné que l'Espagnol n'avait pas déclaré qu'il refusait de se rendre au Qatar, mais qu'il avait demandé aux organisateurs des garanties concernant la course de Losail. Il a également affirmé que de nombreux autres pilotes étaient restés silencieux devant les responsables du MotoGP, alors qu'ils avaient auparavant déclaré qu'ils ne feraient pas le déplacement.

"Quand il s'agit de Marc, c'est tout simplement la personne la plus charismatique du paddock. De nombreux pilotes expriment, en dehors de ces réunions, des opinions tout aussi tranchées, voire beaucoup plus fortes que celles de Marc. Mais lorsqu'ils participent à une réunion avec les organisateurs, ils se taisent. C'est comme ça, et ce n'est pas très grave", a déclaré Tardozzi sur un ton plus ferme que d'habitude.

"Malgré cela, tout le monde fait ensuite porter la responsabilité à Márquez, parce qu'il est le seul à prendre la parole au nom de tous les autres pilotes. C'est lui qui a le courage de s'exprimer, alors que d'autres pilotes, comme je ne cesse de le répéter, tiennent des propos beaucoup plus durs que les siens."

"Il a eu l'intelligence de dire : 'Essayons de trouver un compromis et d'envisager différents scénarios qui garantissent un plan d'évacuation, un plan B et toutes les conditions nécessaires pour courir en toute sécurité.' C'est ce qu'il a demandé."

"Mais, je le répète, beaucoup d'autres pilotes ont tenu des propos bien plus virulents, avant de ne pas avoir le courage de les répéter devant les organisateurs. Cela me dérange."

Le journaliste a ensuite demandé à Tardozzi pourquoi il s'était soudainement emporté.

"Parce que j'ai lu que toute la responsabilité était mise sur le dos de Marc, comme s'il était celui qui ne voulait pas aller au Qatar. Ce n'est pas le cas. Marc a simplement demandé, comme beaucoup d'autres pilotes, un plan de sécurité organisationnel, rien de plus, rien de moins. Il n'a pas dit : 'Je ne veux pas y aller'."

"Et je le répète, pour la troisième fois, certains pilotes ont déclaré qu'ils n'iraient pas, mais n'ont ensuite pas répété ces propos devant les organisateurs."

Invité à revenir sur les déclarations de Márquez jeudi dernier, qui pouvaient laisser entendre que l'Espagnol était mécontent à l'idée de courir au Qatar, Tardozzi a réaffirmé sa position.

"Bien sûr, certaines circonstances peuvent laisser penser qu'il serait préférable de ne pas y aller. Mais si les conditions de sécurité nécessaires sont réunies, notamment un plan d'évacuation et des garanties permettant d'éviter tout problème en cas d'incident, alors nous irons."

Dans un entretien distinct accordé à Sky, Uccio Salucci, patron de l'équipe VR46, a expliqué que les pilotes, les mécaniciens et les membres du personnel technique étaient libres de se faire leur propre opinion sur ce déplacement. Il a toutefois rappelé que la responsabilité de la présence d'un salarié sur l'événement incombait aux équipes et aux constructeurs.

Tardozzi a conclu la discussion en livrant son analyse de la situation.

"Il est clair que c'est l'équipe qui a un contrat avec les organisateurs. Les pilotes sont, si vous me permettez de le formuler ainsi, des salariés de l'équipe. Ainsi, même si les organisateurs écoutent tout à fait légitimement l'avis des pilotes, leur relation contractuelle est avec les équipes."

"Il est évident que, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, les organisateurs doivent consulter les équipes."

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