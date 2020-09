Joan Mir ne veut pas rêver du titre tant qu'il n'a pas gagné de course

En ayant affiché la plus grande réussite sur les quatre derniers Grands Prix, avec un total de 69 points cumulés grâce à trois podiums et une quatrième place, Joan Mir est devenu le nouveau chouchou des bookmakers pour le titre MotoGP 2020. Pourtant, s'il est désormais perçu par ses rivaux comme un sérieux prétendant à la couronne, le jeune Espagnol se montre prudent, conscient qu'il ne doit pas brûler les étapes.

Sa progression est en tout cas évidente, lui qui a entamé la saison par une chute, puis une cinquième place lors des deux courses de Jerez, avant un nouveau score vierge à Brno. Sur les 75 points en jeu lors des trois premières manches, il n'en avait donc engrangé que 11. Mais, peu à peu, le killer qui avait conquis le titre Moto3 en 2017 s'est révélé, jusqu'à s'inviter sur le podium pour la première fois au Grand Prix d'Autriche.

À cette deuxième place a suivi une quatrième la semaine suivante, avant deux nouveaux podiums à Misano, à chaque fois en affichant une solidité impressionnante en particulier dans les derniers tours. En marquant 69 points sur les 100 en jeu sur ces quatre courses, il est désormais remonté à la quatrième place du championnat, à quatre points seulement du leader !

Seulement, Mir refuse de se laisser tourner la tête et rappelle inlassablement qu'il a une première étape à franchir, celle de s'imposer le dimanche. Car bien qu'il ait été un solide leader du Grand Prix de Styrie, l'interruption au drapeau rouge lui avait coûté ce succès qui lui tendait les bras et son palmarès reste pour le moment vierge.

"Je n'ai pas encore gagné le droit de rêver d'être Champion du monde MotoGP cette année, car pour cela je dois d'abord gagner quelques courses", prévient Joan Mir. "Franchement, je ne me sens pas prétendant au titre pour le moment car je n'ai gagné aucune course, je suis donc pleinement concentré sur le fait de commencer à m'imposer. Je pense que pour gagner le titre il faut gagner des courses. On est très réguliers et c'est très bien, mais il me manque des victoires."

"Cette saison, il est super important d'être à 100% concentrés sur la régularité", souligne-t-il. "Il est vrai qu'on a désormais trouvé cette régularité, et j'en suis très content, mais on ne l'a trouvée que sur les quatre dernières courses. Il en reste encore beaucoup à faire, et il sera important de rester aussi compétitif que maintenant."

La régularité, on ne l'a trouvée que sur les quatre dernières courses. Il en reste encore beaucoup à faire. Joan Mir

Pour autant, Joan Mir n'est pas dupe et il sait pertinemment que dans une saison aussi ouverte chaque point engrangé pourrait s'avérer déterminant, aussi a-t-il la ferme intention de poursuivre sa moisson régulière. "Il est vraiment difficile de maintenir cette constance mais c'est notre but pour toutes les courses. C'est vrai que l'on n'a pas encore de victoire et c'est l'objectif principal, de bientôt acquérir ma première victoire. Mais il est important d'inscrire des points d'ici-là."

Moins ingénu qu'il n'y parait, le jeune Espagnol déploie sa stratégie posément et attend son heure avec sagesse et détermination. "Je veux gagner, oui, mais si je ne gagne pas, alors il faut que je sois sur le podium. La victoire viendra sans que je la cherche", assure-t-il. " Il est important de ne pas être obsédé par la victoire. L'obsession de la victoire ne rapporte pas de points, au contraire elle peut en faire perdre beaucoup."

"Il est important pour nous d'améliorer nos qualifs, qui sont notre point faible", observe le pilote Suzuki, qui constate qu'il se complique souvent la vie en se qualifiant trop loin. "Pour se battre tout le temps pour la victoire, on a besoin de quelque chose de plus. Il faut qu'on parte de la première ligne, ou de la deuxième au maximum, pour pouvoir se montrer un peu plus réguliers."

Une chose est certaine, si Joan Mir devait parvenir à ses fins lors du Grand Prix de Catalogne, il ne pourrait alors plus nier son potentiel. Car, quels que soient les résultats de la concurrence, une hypothétique victoire à Barcelone cette semaine le propulserait en tête du championnat.

Avec Germán Garcia Casanova et Guillaume Navarro