Souci technique et manque de vitesse : encore un rude week-end pour Mir

Il pensait peut-être avoir traversé le plus dur pendant la première partie du championnat, cumulant une adaptation difficile à la Honda, les performances en berne de la moto et une succession de chutes ayant fini par l'éloigner plusieurs semaines des pistes. Mais Joan Mir n'a pas connu un retour à la compétition plus simple, le week-end dernier à Silverstone.

Deux mois après sa dernière apparition au guidon de sa MotoGP, lorsqu'il s'est blessé à la main pendant les essais du GP d'Italie, le pilote majorquin a vécu un week-end dans la lignée de ses premiers Grands Prix sous les couleurs de Repsol : 19e sur la grille de départ, il a terminé 17e de la course sprint (où son coéquipier l'a laissé passer) et a abandonné le dimanche, après une chute dans le troisième tour.

Bien que dépité, Joan Mir arrivait à faire la part des choses dimanche soir. Sa priorité était alors de comprendre le problème qu'il avait rencontré avec son correcteur d'assiette, "quelque chose de mécanique", jugeait-il.

"J'ai eu un problème au départ. Je n'arrivais pas à enclencher le device à l'avant. J'ai essayé quatre fois et c'est la raison pour laquelle j'ai avancé d'une ligne parce que je voulais essayer une fois encore ! Puis je suis revenu [à ma place] et je suis parti sans device. Il y a eu un problème qu'il nous faut comprendre, car j'ai fait la même chose que d'habitude et ça ne fonctionnait pas vraiment", a-t-il expliqué.

"Ensuite, il y a eu quelque chose d'étrange sur la moto : chaque fois que je freinais, l'arrière se bloquait. Chaque fois que je descendais d'un rapport. J'ai failli tomber dans l'ancien virage 1 à cause de ce problème. J'ai failli faire une mauvaise chute, mais ensuite je suis passé à fond dans les graviers et j'y suis tombé. Voilà notre dimanche."

"La position que j'occupais n'était pas réellement celle de mon rythme", a ajouté Joan Mir. "Je m'attendais à un peu plus après la course [sprint], où on avait pu se battre un peu dans le peloton avant ensuite de perdre des positions. Je m'attendais à quelque chose de similaire, mais je n'ai pas eu la possibilité d'essayer."

Si un pilote Honda gagnait toutes les courses, je serais très, très inquiet. Mais la réalité c'est que personne n'arrive à être devant. Joan Mir

Le souci technique qui a gâché sa course ne masque pas toutefois un niveau de compétitivité très faible. Si sa déception est évidente compte tenu de la tournure prise par sa saison, le Champion du monde 2020 sait qu'il n'est pas en cause.

"Si un pilote Honda gagnait toutes les courses, je serais très, très inquiet. Mais la réalité c'est que personne n'arrive à être devant. Je sais pourquoi et je pense que tous les pilotes le savent aussi", a-t-il souligné. Et Mir a bien conscience d'avoir la meilleure référence qui soit dans son stand pour se convaincre que le problème est général. "Si Marc [Márquez] souffre sur cette moto, c'est que la situation est désespérée", a-t-il ainsi pointé auprès de DAZN.

Sans aide technique, la situation ne changera pas

L'Espagnol tente de rester malgré tout concentré sur sa part du travail, cherchant à soutenir les recherches des ingénieurs. Mais il ne peut qu'attendre d'hypothétiques évolutions miraculeuses qui viendraient résoudre un problème de plus en plus profond et, en attendant, un week-end comme celui de Silverstone ne peut lui apporter le moindre enseignement à titre personnel.

"Je n'ai pas pu apprendre grand-chose de la course [dimanche]. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'une explication au sujet de ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise à l'avenir et pour essayer de régler cela. Pour ce qui est du week-end, [samedi] était une bonne journée pour comprendre où on se situe dans des conditions différentes et il s'avère qu'on est aussi en grande difficulté dans ces conditions."

"Donc, pour moi, le positif c'est qu'on comprend que même dans les conditions dures, on n'a aucune chance ! Il faut qu'on travaille dur pour essayer de progresser et se rapprocher des avant-postes car pour le moment on est très loin en termes de chronos."

Joan Mir n'a marqué que cinq points cette saison, lors du premier Grand Prix.

"On rencontre tous des difficultés dans les mêmes domaines et on fait tous des commentaires similaires. C'est bien pour que [les ingénieurs] aient des informations, pour l'avenir", a-t-il souligné. "La réalité, c'est qu'on n'est pas très bon dans le moindre domaine. Alors il faut qu'on remette les compteurs à zéro et qu'on essaye de progresser sur l'électronique, le grip, l'aéro. Je pense qu'on y travaille, mais pour le moment on n'a aucune mise à jour pour améliorer la situation. Voilà donc la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle et si on n'obtient pas d'aide, ce sera pareil à la prochaine course."

À un mois du test de Misano, qui permettra enfin aux titulaires d'essayer des nouveautés, Joan Mir a le sentiment de devoir composer avec un matériel qui, pour le moment, est inchangé. "Je sais qu'ils travaillent. Ce n'est évidemment pas simple d'avoir un bon package, de sortir de notre situation actuelle et de gagner en si peu de temps, mais je suis certain que si on peut trouver trois dixièmes au tour, la situation sera totalement différente", estimait-il au début du week-end anglais.

"Actuellement, le souci en MotoGP est que si on n'a pas le bon package, les problèmes sont décuplés. C'est comme ça", ajoutait Mir, conscient du niveau très élevé atteint dans le peloton. "On doit se battre, on doit finir la saison de la meilleure façon possible, pour avoir le meilleur package pour l'an prochain. Il faut se concentrer sur ça. C'est tout, on ne peut pas en faire beaucoup plus."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud