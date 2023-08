Márquez en pleine reconstruction : "J'ai oublié les chronos"

Malgré une 15e chute cette saison, Marc Márquez avait le sourire à l'heure de clore le week-end de Silverstone. Alors qu'il est parti à la faute à six tours de l'arrivée après un contact avec Enea Bastianini, l'Espagnol a vite classé les faits au chapitre des incidents de course, loin de la série d'accidents qui l'a miné avant la pause estivale.

"Aujourd'hui, je suis content", a-t-il affirmé lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je suis content du week-end. L'objectif était de retrouver un peu de confiance et d'essayer de trouver une base. J'ai reconstruit ma confiance, et pour ce qui est de trouver une base, il nous faut plus de courses, d'autres pistes et des situations différentes. Mais le week-end a été solide, stable, et je me suis contrôlé."

"Bien sûr, vous allez me dire que je suis tombé, mais c'était une situation très malchanceuse, comme cela peut arriver en course", a ajouté le pilote Honda, promettant que cette chute "ne [lui] fait absolument pas perdre confiance".

Certes, il reste le pilote ayant le plus chuté cette année, il n'a toujours pas vu l'arrivée d'une course du dimanche et a signé un troisième week-end de suite sans aucun point en poche. Mais l'essentiel est ailleurs pour le #93, en pleine reconstruction, et qui assure que s'il est là, c'est qu'il a bien l'intention d'honorer jusqu'au bout son contrat avec Honda.

"Je suis content de mon week-end et je pense avoir bien roulé et avoir eu la bonne approche", a-t-il insisté auprès du site officiel du MotoGP, même s'il lui a été fait remarquer que ralentir en pleine course sprint pour laisser passer des adversaires ou se dire satisfait à l'issue d'une épreuve terminée dans les graviers paraît bien loin du Marc Márquez compétiteur que l'on a toujours connu.

"Je suis content parce que je ne regarde que moi", a-t-il répondu. "J'essaye de reconstruire ma confiance sur la moto. Je ne suis pas tombé de tout le week-end. Certes, je suis tombé dimanche mais pas parce que j'avais poussé à la limité."

Suivre son instinct pour la suite de la saison

"L'approche de ce week-end était complètement différente", a rappelé Márquez, qui souhaitait relancer son championnat sur de meilleures bases après le calvaire du mois de juin, avec pour point culminant ses cinq chutes au Sachsenring. "J'ai oublié les chronos, j'ai tout oublié et j'ai juste piloté avec mes sensations. Si je ne le sentais pas, comme à la course sprint, je n'attaquais pas, et si je le sentais un peu plus, comme [dimanche], je poussais un peu plus. Par exemple, au warm-up, mes sensations étaient bonnes donc j'ai poussé."

"Mais mon objectif était d'essayer de faire un week-end dans lequel je ne serais pas tombé pour avoir surpiloté. Cette chute n'était pas due au fait que j'ai surpiloté. C'était une situation malchanceuse, mais je n'ai pas piloté au-delà de ma limite ou de celle de la moto. Je pense que c'est la bonne approche pour construire une base et à partir de là, il faudra essayer de progresser pour l'avenir."

Marc Márquez est reparti bredouille de Silverstone, mais en voyant le verre à moitié plein.

"J'en avais plus", a assuré le pilote espagnol, qui se battait pour la dixième place quand il est tombé, "mais je ne veux pas l'utiliser pour le moment, parce qu'avoir cet extra implique de prendre beaucoup de risques. Oui, c'est une mentalité différente mais il faut que je continue comme ça, sinon... Il faut qu'on trouve la base pour construire notre futur."

Cette situation est-elle destinée à perdurer toute la saison ? "On verra, si je me sens bien certains week-ends, j'essaierai d'attaquer. Mais ce week-end, dès le début je me suis senti un peu bizarre et je n'étais pas non plus à 100% physiquement. Pour cette raison, je suis resté très calme. Je l'ai été [samedi] sur le mouillé et je l'ai été [dimanche] en course, je n'ai pas attaqué fort. Enfin, j'ai attaqué, bien sûr, mais pas à 100%."

"En Autriche, on verra, si j'ai les mêmes sensations... Je vais suivre mon instinct. Bien sûr, d'autres chutes arriveront, on fait des courses. On l'a vu ce week-end avec Bezzecchi, ou avec Quartararo qui a heurté un pilote en se battant. Ça fait partie de la course, c'est le MotoGP."

