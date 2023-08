Quartararo plus frustré par son rythme que par le contact avec Marini

Contraint à un départ en dernière position, Fabio Quartararo avait choisi de transformer son Grand Prix de Grande-Bretagne en séance d'essais grandeur nature, en utilisant notamment un nouveau carénage. Alors qu'il avait passé la course sprint en fond de classement, le Français a cette fois réussi à remonter jusqu'au septième rang, avant un contact avec Luca Marini qui a arraché l'avant du carénage de sa Yamaha.

Quelques gouttes de pluie ayant fait leur apparition, Quartararo a pu changer de moto et finir la course sur des gommes adaptées à ces conditions, pour franchir la ligne d'arrivée en 15e position. Le bilan du week-end est bien maigre, avec un seul point engrangé, mais le pilote Yamaha estime avoir fait de son mieux.

"Je pense que c'était bien de passer de la 22e à la septième place", a souligné Quartararo. "Ensuite, il s'est passé ce qu'il s'est passé. C'était difficile parce que tu doubles un pilote, et il te double en te regardant en ligne droite, ce qui est frustrant. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. On n'a pas fini à cette position mais on sait qu'on y est arrivés et c'est ce qui compte."

Le contact avec Marini a privé Quartararo d'un top 10 qui était de toute façon loin de ses attentes : "Je ne suis même pas énervé d'avoir fini la course comme ça parce que je suis remonté de la 22e à la septième position. Terminer septième, oui, c'est bien en partant 22e, etc... Mais je sais que c'était ma position. J'ai réussi à remonter 15 positions, mais après, quand tu es habitué à te battre pour la podium et que tu es content d'une septième place... Sincèrement, je suis content de la course que j'ai faite, je pense que j'ai fait de mon mieux."

Quartararo a vu "tous les défauts" de la Yamaha

Dans ce contexte, la remontée dans le classement a donc été plus frustrante que divertissante pour Quartararo, puisqu'elle a lui a permis de constater les faiblesses de la Yamaha face aux autres machines, en particulier la Ducati.

"C'est là que tu vois tous les défauts de ta moto. Quand j'étais derrière Bastianini, que je pouvais rouler une demi-seconde plus vite que lui mais que j'ai été bloqué quatre ou cinq tours, je me suis dit 'c'est bien de dépasser' mais à un moment c'est frustrant. Bastianini, je l'ai dépassé parce qu'il a fait une erreur. C'est chiant de voir autant de différences avec Bastianini, qui était avec la Ducati. Malheureusement, c'est comme ça."

Ce sont justement ces difficultés à doubler les Ducati qui ont mené à l'accrochage avec Marini en fin d'épreuve. "Ce n'était même pas une erreur", a assuré Quartararo, contraint de prendre des risques pour tenter de passer devant : "Quand on a autant de mal à doubler un pilote... C'est arrivé à Marc aussi. On était tellement à la limite qu'il fallait beaucoup de choses. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement j'ai perdu tout le carénage, mais ça arrive."

Marini a semblé surpris par ce contact et n'a visiblement pas compris ce que Quartararo cherchait à faire. "Je ne sais pas", a déclaré l'Italien après une longue hésitation, préférant s'en limiter aux faits : "Il y a eu un contact." Il a ajouté : "Je pense que j'ai perdu des ailerons à l'arrière mais je n'ai rien senti."