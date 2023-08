Course sprint - Álex Márquez décroche son premier succès !

Les pilotes MotoGP ont un temps douté de la possibilité de disputer la course sprint de Silverstone, après une matinée et des qualifications passablement perturbées par le mauvais temps. Álex Márquez s'était montré particulièrement virulent, et pourtant c'est lui qui a terminé la journée avec le sourire le plus large, cette course lui ayant finalement rapporté sa première victoire dans la catégorie reine !

La pluie avait fini par cesser et, si la piste est restée humide, les conditions n'empêchaient plus sa bonne tenue. Le départ de ce sprint de dix tours a donc été donné, comme prévu, à 15h heure locale. La course était déclarée mouillée, mais quelques traces de piste sèche commençaient à apparaître... Tout le monde est néanmoins parti en pneus pluie.

C'est Marco Bezzecchi qui avait obtenu la pole position ce matin. Le pilote italien a maintenu l'avantage au départ avant d'être repris par Jack Miller, deuxième leader de cette course.

Très bien qualifié, Augusto Fernández a aussi réussi un excellent départ, se montrant à la bagarre contre Jorge Martín dans les premiers virages. Tous deux devançaient alors Álex Márquez, Luca Marini et les Aprilia officielles.

Venaient ensuite Pecco Bagnaia et Johann Zarco, qui ont failli se toucher dans le premier tour, et un Pol Espargaró surprenant 11e en ce début de course pour ce qui était son premier départ de la saison, quatre mois après sa lourde chute.

Passé le premier tour, Martín a réussi à se défaire de Fernández pour partir à l'assaut de Miller, reléguant momentanément Bezzecchi en troisième position. Le pilote Pramac n'a toutefois pas tenu longtemps, vite repris à nouveau par la Ducati VR46 mais aussi par celle d'Álex Márquez aux couleurs de Gresini Racing.

Álex Márquez inarrêtable

Avant la fin du deuxième tour c'est bien le #73 qui avait porté la bonne attaque et s'était positionné à son tour aux commandes. Cette fois, son leadership allait s'avérer durable. À coups de centièmes, Márquez s'est peu à peu détaché de Bezzecchi, qui cherchait lui-même à se mettre à l'abri de Miller, et cette attaque allait se révéler décisive.

Derrière eux, Miller n'avait pas la vie facile derrière lui. Attaqué par un Maverick Viñales pressant, malgré ses douleurs à la jambe après sa lourde chute de vendredi, l'Australien a eu toutes les difficultés à défendre sa place sur le podium. À mi-parcours, c'est l'Espagnol qui s'en était emparé et le pilote KTM allait continuer à reculer.

Aleix Espargaró était en effet en embuscade, après avoir réussi à se défaire de Martín. À cinq tours de l'arrivée, il avait passé Miller. Quant au pilote Pramac, il était désormais bien loin de la tête de la course et devait subir les attaques nourries de son coéquipier, Johann Zarco, en regain de forme.

Les derniers tours ont vu Zarco sortir ses atouts de sa manche pour remonter encore et encore, jusqu'à la quatrième place finale, derrière un Viñales qui avait réussi à se mettre à l'abri. Devant le pilote Aprilia, Bezzecchi a lui aussi repris du poil de la bête et a pu menacer le leader, mais rien n'y a fait : Álex Márquez était imbattable aujourd'hui et il remporte son premier succès !

Bagnaia et Quartararo très distancés

Le triomphe du pilote Gresini contraste avec la débâcle du champion en titre Pecco Bagnaia. En évidente difficulté, le leader du championnat a dégringolé à la 14e place au fil des tours.

Après son solide début de course, Pol Espargaró a lui aussi perdu du terrain au bout de quelques tours. Finalement 16e à l'arrivée, le pilote Tech3 sait que l'essentiel est ailleurs : il vient de boucler sa première course de l'année et, malgré ses craintes, il n'a subi aucune chute depuis le début du week-end et reprend donc peu à peu confiance au guidon de la KTM.

Les Yamaha et les Honda sont regroupées au-delà de la 14e place. Parmi elles, la moto #93 de Marc Márquez, qui a reculé progressivement jusqu'à terminer 18e. Quant à Fabio Quartararo, qui s'est élancé depuis la dernière place, il a réussi quelques dépassements à l'extinction des feux, mais a néanmoins bouclé le premier tour en queue de peloton. Par la suite, il a pu remonter d'un cran, cependant sa 21e place sous le drapeau à damier est un revers douloureux pour le Français, déjà en difficulté hier et qui risque pourtant de revivre un scénario difficile demain.

Car, dimanche, les pilotes reprendront les mêmes places qu'aujourd'hui sur la grille de départ pour la course principale de ce Grand Prix, dont le départ est prévu à 13h heure locale (14h en France). Et cette fois, espérons-le, sans pluie !

GP de Grande-Bretagne - Course sprint MotoGP