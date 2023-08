Les pilotes vont discuter de l'annulation de la course sprint

Les qualifications se sont déroulées dans des conditions dantesques à Silverstone, avec une forte pluie du début à la fin de la séance. Les chutes ont été nombreuses, ce qui suscite une certaine inquiétude en vue de la course sprint. En plus de l'adhérence plus que précaire, la visibilité pourrait être très mauvaise avec les motos regroupées et la question du maintien de l'épreuve commence à se poser.

Selon les informations de Motorsport.com, les pilotes ont immédiatement décidé d'organiser une réunion pour prendre une décision sur leur participation à la course sprint. Loris Capirossi, délégué sécurité de la Dorna, et le promoteur du championnat devraient également y prendre part.

"Dans ces conditions, le sprint sera très difficile", a commenté Álex Márquez, pour qui "on peut sauver ça en étant seul, mais pas avec 20 motos." Le représentant de Gresini a confirmé que la décision finale viendra des pilotes : "Que l'on ait une réunion avec la Dorna ou pas, les pilotes sont ceux qui doivent prendre la décision parce que nous sommes ceux qui sont sur les motos."

En 2018, le Grand Prix de Grande-Bretagne a été annulé en raison de très fortes averses et d'un asphalte qui n'était pas en mesure d'évacuer correctement l'eau. En cas d'annulation ce samedi, la course de dimanche ne semblerait pas menacée, le risque d'averses étant beaucoup plus faible.

Des conditions "inacceptables" en qualifications

Les chutes n'ont pas épargné les leaders en qualifications puisque parmi les pilotes à terre ont figuré l'auteur de la pole, Marco Bezzecchi, et le troisième, Álex Márquez. Ce dernier s'estime chanceux et juge que la direction de course aurait dû interrompre la séance tant les conditions étaient difficiles.

"J'ai eu de la chance de ne pas partir en highside", a commenté l'Espagnol dans le parc fermé. "C'était comme perdre l'avant, mais à l'arrière ! J'ai été chanceux. Après, j'ai pris la seconde moto et j'ai vu beaucoup de chutes. Il y avait beaucoup d'herbe en arrivant dans le virage où Marco est tombé, et aussi au premier virage. Je ne sais pas si c'était un championnat du monde ou un championnat régional ! Ce n'est pas acceptable."

Álex Márquez

"Quand ça arrive, il faut un drapeau rouge pour peut-être nettoyer la piste. Il y avait aussi beaucoup d'aquaplaning. Des conditions limites, donc on verra si on pourra faire le sprint cet après-midi. Je l'espère. J'espère que la pluie s'arrêtera un peu et que l'on pourra faire la course."

Déjà victime d'une lourde chute vendredi, Bezzecchi est encore tombé à haute vitesse en Q2 mais a finalement pu conserver la première place et signer sa deuxième pole consécutive. Le pilote VR46 n'est pas blessé mais s'interroge lui aussi sur le maintien de l'épreuve. "Je vais bien", a-t-il commenté. "C'était une grosse [chute]. Dans la première partie du tour, la piste était bonne mais dans la deuxième moitié, il y avait beaucoup plus d'eau."

"Je ne m'attendais pas à tomber mais j'ai eu de l'aquaplaning dès que je suis tombé et la moto m'a échappé. Je suis très content parce que j'aurais pu faire mieux hier, et aujourd'hui on a fait la pole position. Je suis très heureux, je tiens à remercier l'équipe parce qu'ils travaillent très bien."

"On verra cet après-midi parce que je pense que c'est un peu dur de faire le sprint dans ces conditions. On va attendre et on verra."

