Qualifs - Bezzecchi en pole malgré sa chute sous la pluie

Marco Bezzecchi a décroché sa troisième pole position MotoGP, la deuxième consécutive, en dominant les qualifications disputées à Silverstone. Les conditions très insidieuses ont toutefois piégé plusieurs pilotes, y compris l'Italien lui-même, avec beaucoup d'eau en piste et une visibilité médiocre.

Q1 − Morbidelli et Quartararo à l'opposé

Pour les douze pilotes les moins rapides des essais de vendredi après-midi, il n'était pas question de remettre les bonnets après la demi-heure d'essais libres de ce matin, il fallait enchaîner directement avec la Q1. Sur une piste détrempée et dans une atmosphère glaciale, Fabio Quartararo faisait partie de ceux qui devaient quoi qu'il arrive trouver la clé d'un tour rapide, seuls deux tickets de rattrapage étant mis en jeu pour passer en Q2.

Auteur du meilleur temps de la séance précédente, Fabio Di Giannantonio venait de se repositionner au sommet du classement avec le premier tour bouclé lorsque l'arrière de sa Ducati a décroché dans le virage 1 de la piste anglaise. Le pilote Gresini s'est relevé sans mal et il a pu poursuivre sa séance, mais on n'allait plus le revoir plus parmi les premiers rangs.

Quartararo était quant à lui huitième lorsqu'il s'est fait une grosse chaleur dans Vale, manquant de peu à son tour de partir en highside comme ce fut le cas de plusieurs pilotes lors des essais libres. Contraint néanmoins à une courte interruption, le Français venait de rejoindre son stand quand son coéquipier Franco Morbidelli a pris la tête avec une amélioration de près d'une seconde et demie sur le chrono de Di Giannantonio.

Marc Márquez a choisi aussi ce moment pour se porter momentanément au deuxième rang. Mais cette précieuse deuxième place allait donner lieu à un duel dont le #93 serait exclu, focalisé sur Augusto Fernández et Enea Bastianini. Après plusieurs échanges de positions, c'est le pilote Tech3 qui a fini par avoir l'avantage, repoussant la Ducati officielle au troisième rang.

C'était un duel pour la deuxième place, oui, car Morbidelli était dans un monde à part. L'Italien, dont le départ de Yamaha a été annoncé cette semaine, n'a cessé d'améliorer son chrono pour finir par porter la référence à 2'15"554, une seconde plus rapide que quiconque. À l'opposé de la feuille des temps, Quartararo a hérité de la dernière place à sept secondes de son coéquipier après une séance dont il n'a clairement pas pu profiter.

On retiendra encore que Pol Espargaró s'élancera de la cinquième ligne de la grille de départ, aux côtés d'Enea Bastianini et de Marc Márquez. Le pilote Tech3 revient tout juste de blessure, quatre mois après son grave accident du Portugal, et c'est avec inquiétude qu'il a repris le guidon vendredi, avouant devoir notamment faire face à la peur de tomber. Sa performance sur cette piste détrempée n'en est que plus belle !

GP de Grande-Bretagne - Q1

Q2 − Bezzecchi s'en sort malgré une chute

Lorsque les douze qualifiés ont lancé la Q2, Jack Miller s'est tout de suite porté dans la même fenêtre que Franco Morbidelli précédemment, en 2'15. Pecco Bagnaia s'est quant à lui placé au deuxième rang avant de voir son deuxième tour lancé stoppé par une chute.

Une certaine malédiction a semblé accompagner cette deuxième place, puisqu'Álex Márquez est à son tour tombé alors qu'il venait de s'en emparer, ce qui lui a valu un sprint vers le stand, toujours sous une pluie soutenue, avant de pouvoir reprendre sa séance sur sa seconde machine. Bagnaia, lui, a dû renoncer, étant rentré au stand trop tard pour pouvoir boucler un autre tour.

Pendant ce temps, Bezzecchi a réussi à détrôner Miller du premier rang, avec un tour bouclé en 2'15"359. Mais dès le tour suivant, le pilote VR46 était à son tour envoyé au tapis dans des conditions particulièrement piégeuses. Son coéquipier Luca Marini avait subi le même sort quelques instants plus tôt.

Si les drapeaux jaunes déployés tout au long de cette séance n'ont laissé que de petites fenêtres de tir, Bezzecchi a néanmoins validé la pole position alors qu'il était dans les graviers. Derrière Miller, qui n'a plus été en mesure d'améliorer son temps, Álex Márquez a lui aussi sauvé une belle troisième place malgré sa chute.

Pecco Bagnaia, en dépit de sa colère, pouvait également s'estimer heureux d'hériter de la quatrième place. Il partagera la deuxième ligne de la grille de départ avec Augusto Fernández et Luca Marini.

Johann Zarco, qui avait lancé sa séance un peu plus tard que ses adversaires, s'est positionné en troisième ligne, derrière Jorge Martín et Maverick Viñales. Leader hier, Aleix Espargaró a dû se contenter du 12e temps de cette Q2 et partagera la quatrième ligne avec Brad Binder et Franco Morbidelli.

Cette grille de départ vaudra pour la course sprint qui sera disputée cet après-midi à 16h heure française, probablement dans les mêmes conditions météo, puis pour la course principale de dimanche, annoncée sur le sec.

GP de Grande-Bretagne - Q2