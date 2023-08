LCR confirme que Johann Zarco est une option pour 2024

Arrivé cette année chez LCR, Álex Rins quittera l'équipe satellite de Honda après seulement une saison, ayant préféré retrouver une équipe officielle en s'engageant avec Yamaha pour 2024. Cette décision n'a pas été une surprise pour Lucio Cecchinello, qui espère rapidement désigner son remplaçant.

"On savait depuis longtemps qu'Álex avait une offre de Yamaha", a déclaré le grand patron de LCR à Canal+. "Il a pris sa décision, on la respecte, beaucoup. On est un team satellite avec une moto d'usine et l'offre est venue d'une usine comme Yamaha, donc il a pris sa décision."

"On a fait la liste des options, il n'y en a pas énormément parce que le marché est vachement fermé pour 2024. La liste est réduite. Avec Honda, on va prendre une décision avant Barcelone, disons. On va se décider d'ici l'Autriche."

L'un des noms avancés est celui de Johann Zarco, dont l'avenir chez Ducati et Pramac est incertain. Le Français donne sa priorité à une prolongation mais a reconnu être "obligé de penser à autre chose" faute de nouvelles. Guillaume Valladeau, son manager, a donc bel et bien approché LCR pour évoquer un contrat pluriannuel, alors que Zarco n'a eu que des accords sur un an depuis son arrivée chez Ducati en 2020. Cecchinello a été surpris par cette démarche mais l'étudie sérieusement, après avoir déjà aligné le pilote pendant trois courses fin 2019, pour remplacer un Takaaki Nakagami blessé.

"Je vais vous dire la vérité, on n'a rien à cacher. On a été approchés par différents managers de pilotes, dont le manager de Zarco. On a été un peu surpris parce que Zarco a une moto très compétitive. Disons qu'il nous a proposé la possibilité de travailler ensemble avec un projet sur plusieurs années et c'est une option."

Qui prendra la place de Rins chez LCR ?

Interrogé par le site officiel du MotoGP sur le profil recherché, Cecchinello a donné sa préférence à un pilote d'expérience capable de contribuer au développement de la Honda, ce qui penche en faveur de Zarco : "Si on avait une moto très performante, je dirais que je préférerais peut-être un jeune talent. Mais puisqu'on a absolument besoin de développer notre moto, qu'on doit réduire l'écart avec les motos qui gagnent, je dirais qu'un pilote expérimenté nous conviendrait mieux."

Peu probable d'avoir Rins en Autriche

En attendant de désigner le successeur d'Álex Rins, LCR attend le retour à la compétition de l'Espagnol, actuellement sur la touche après sa fracture de la jambe droite en raison d'une chute en course sprint au GP d'Italie. Rins commence à peine à mettre du poids sur la jambe et un retour au Red Bull Ring semble peu probable.

"Il a été opéré il y a six semaines. Il a été autorisé à commencer à marcher cette semaine. Il met une vingtaine de kilos sur sa jambe, une convalescence remarquable avec le type de blessure qu'il a eue. Une personne normale aurait besoin de 12 semaines avant de commencer à marcher. Après six semaines il a commencé à marcher dans une piscine et j'espère qu'il pourra le faire très vite seul."

"On est assez optimistes et on est impatients de le voir aussi vite que possible en piste. En étant réaliste, je ne pense pas que ce sera en Autriche, mais il ne faut jamais dire jamais."

