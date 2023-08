Marc Márquez affirme son "intention" de rester chez Honda en 2024

Alors que s'ouvre une deuxième partie de championnat qui prévoit douze Grands Prix en quatre mois, Marc Márquez n'affiche que 15 petits points à son compteur. À la tête de huit titres de Champion du monde, l'Espagnol était bien décidé à retrouver les sommets cette année, débarrassé des séquelles d'une blessure au bras qui lui a gâché trois saisons, mais de nouveaux pépins physiques et le manque de performance de sa Honda lui ont fait connaître la période la plus compliquée de sa carrière sportive.

Les difficultés ont été telles que les spéculations allaient bon train, avant la pause, quant à l'éventualité qu'il puisse rompre le contrat qui le lie à Honda jusqu'en 2024 inclus. Son team manager a même anticipé le séisme potentiel en entrouvrant la porte sur son départ. Dans le même temps, KTM a multiplié les démarches pour chercher à placer Pedro Acosta, sans avoir pour le moment de place pour un cinquième pilote, et l'option d'un nouveau partenariat avec LCR ou Gresini a émergé, d'aucuns imaginant déjà un binôme Márquez-Acosta dans l'équipe.

Mais Márquez l'assure, il n'a pas l'intention de baisser les bras. S'il s'est jusqu'ici refusé à répondre aux spéculations sur son avenir, il a affirmé vendredi, à Silverstone, que le fait qu'il soit actuellement en train de travailler avec Honda afin d'améliorer la RC213V confirmait bel et bien son engagement avec la marque.

"Maintenant, bien sûr, si je suis ici, c'est que oui, c'est mon intention", a-t-il déclaré, interrogé pour savoir s'il comptait courir pour Honda en 2024. "On travaille pour l'avenir et, au test de Misano, on essaiera la moto de 2024 et on verra alors plus de choses, on comprendra mieux où on en est."

"Ce qu'il y a de bien avec Honda, c'est qu'on a une très bonne relation et on recherche toujours ce qu'il y a de mieux pour le projet. Et pour le moment, ce qu'il y a de mieux pour le projet c'est de trouver une base, comme on l'a fait aujourd'hui, d'essayer les nouvelles choses et peut-être le nouveau package aéro en Autriche − on verra ce que les Japonais décident. On a toujours eu de bonnes relations et on fait toujours ce qu'il y a de mieux pour le projet."

Interrogé sur les propos tenus par Stefan Pierer, le mois dernier, lorsque le patron de Pierer Mobility a affirmé que Márquez avait été proposé à la marque par son management, le pilote a répondu : "Je ne parle pas avec lui [Pierer]. Si mon manager [lui] a parlé, je ne le sais pas, je n'ai pas cette information."

Hors du top 10 après les premiers essais

Marc Márquez s'est classé 13e des essais du jour à Silverstone, et il sera donc contraint de disputer la Q1 samedi pour chercher à rejoindre les dix pilotes d'ores et déjà assuré d'être en Q2. Il a fait savoir qu'il avait passé la journée à "rouler avec la moto de Portimão", celle qu'il avait placée en pole position lors du Grand Prix qui lançait la saison. Il n'a donc pas repris le châssis Kalex, que Honda a utilisé alternativement à la version standard cette année et avec lequel l'Espagnol affirme que "les problèmes étaient les mêmes" qu'avec l'autre.

Il a également précisé qu'il souffrait encore de douleurs aux abducteurs, apparues le mois dernier comme possible conséquence de la blessure à la cheville qu'il a subie lors d'une chute au GP d'Allemagne et qui l'a gêné pour marcher depuis.

Jeudi, à son arrivée à Silverstone, le #93 a indiqué qu'il allait changer d'approche pour la seconde moitié de la saison après les 14 chutes qu'il a subies durant la première partie du championnat. Après cette journée de reprise, il insiste sur le fait qu'il reste motivé même s'il n'est pas en mesure de se battre aux avant-postes.

"J'ai la motivation pour trouver la base", répond-il à Motorsport.com lorsque nous lui demandons combien de temps il pourrait conserver cette nouvelle approche avant de voir sa passion s'émousser. "Sans une base solide, on ne peut pas penser à l'avenir, on ne peut pas construire un bon avenir. C'était donc l'objectif aujourd'hui, de piloter en douceur, pour reprendre confiance dans la moto, essayer de ne me faire aucune chaleur, de n'avoir aucune chute."

"Bien sûr, j'ai poussé, mais si vous regardez, je n'ai utilisé qu'un seul pneu [neuf] à la fin parce que je ne me sentais pas en mesure d'attaquer. Et si je ne me sens pas capable d'attaquer, je ne veux pas le faire", ajoute Marc Márquez. "Et puis, j'ai utilisé trois pneus tendres aujourd'hui, donc pour la dernière séance d'essais demain, s'il ne pleut pas, j'aurai un pneu avant usé. Mon objectif ne change pas, que je parte 13e ou 18e."