Viñales promet de serrer les dents après un coup à la jambe

Maverick Viñales a bouclé la première journée de l'épreuve de Silverstone satisfait par sa performance, mais avec une jambe gauche très douloureuse. Il faut dire que le pilote espagnol a pris un gros choc dans une chute à Vale, en tout début de seconde séance, cet après-midi. Cette chute, il l'impute à un pneu froid, alors que les conditions de piste sont restées très fraîches tout au long de la journée sur la piste anglaise.

"Franchement, je ne m'attendais pas à cette chute", explique le pilote Aprilia auprès du site officiel du MotoGP. "Pour moi, c'était dû au pneu arrière. Je ne sais pas pourquoi. Je n'accélérais pas. J'ai fait un gros highside sans accélérer, j'étais juste incliné et je me suis envolé, sans raison. Je n'ai rien fait d'étrange, rien de différent. Je ne sais pas. Il fait froid, il fait très froid !"

Malgré des prévisions humides pour tout le week-end, la pluie s'est tenue à distance durant cette première journée, cependant les pilotes ont bel et bien dû composer avec une atmosphère des plus fraîches : pendant cette séance de l'après-midi, le thermomètre n'affichait que 17 petits degrés dans l'air et 26 au sol !

S'il s'est relevé en boitillant, Viñales a malgré tout poursuivi sa séance et il a même réussi à se montrer rapide, à l'instar de son coéquipier Aleix Espargaró, qui a enregistré le meilleur temps. "Je suis satisfait. Bien sûr, ça n'est jamais suffisant, mais après ma grosse chute, j'ai heureusement pu rependre la moto et finir la séance, même si j'avais très mal. J'ai terminé à la quatrième place, ce qui est très important car notre objectif était d'être en Q2", se félicite-t-il, classé à sept dixièmes de son acolyte.

"Les sensations sont bonnes. Il y a bien sûr des choses à améliorer, je ne me sens pas encore parfaitement bien avec la moto pour véritablement attaquer en piste, mais ça semble être un peu le cas de tout le monde parce qu'on a vu beaucoup de chutes étranges, des choses étranges ici, à Silverstone, pour cette première journée. Il faut qu'on garde notre calme, qu'on travaille et qu'on essaye d'être en bonne position demain."

"Il faudra voir comment sera ma jambe demain quand je me réveillerai, parce que pour le moment elle me fait assez mal. Je vais tout faire pour rouler au maximum", ajoute Maverick Viñales, vainqueur sur place en 2016 et qui promet de serrer les dents si nécessaire.

"On est pilotes, il faut qu'on se donne au maximum à chaque fois, quelle que soit la situation. Alors il est certain que je serai au maximum demain, même si j'ai mal je vais attaquer le plus possible. On a une bonne opportunité, je pense qu'on peut se montrer très rapides alors on va essayer de faire chaque tour au maximum."

Bezzecchi en highside après son chrono

Marco Bezzecchi a lui aussi subi un highside cet après-midi. Piégé dans Luffield, il semble avoir été victime, comme le pilote Aprilia, de la fraîcheur ambiante. Il admet aussi s'être quelque peu emballé alors qu'il venait de prendre la tête de la séance, lui qui avait déjà dominé celle de la matinée.

"Je me sens bien", indique Bezzecchi. "J'ai pris un assez gros coup à la jambe sur le bitume, mais heureusement, rien de trop important. J'ai un peu mal, mais pour le moment ça va, on verra demain. Jusqu'à ce moment-là, je me sentais très bien sur la moto alors je ne peux pas me plaindre. J'ai compris ce que j'ai fait dans la chute, c'était important."

"C'était mon tour de sortie. J'ai pris la piste avec la confiance que j'avais dans le time attack précédent mais le pneu était un peu trop foid. C'est une piste sur laquelle il fait très froid. Dès que je me suis incliné sur la droite... C'est comme si j'avais eu un pneu neuf !"