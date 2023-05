Johann Zarco : "L'avant était limite, je suis tombé"

Johann Zarco a vu s'envoler l'espoir d'un bon résultat au Grand Prix d'Espagne lorsqu'il est tombé à huit tours de l'arrivée, alors qu'il occupait la cinquième place. Meneur du groupe de poursuivants, il avait réussi à ne pas laisser l'écart dépasser plus de quelques dixièmes et espérait pouvoir réaliser une solide fin de course pour revenir sur le quatuor de tête.

"Mon rythme a été bon", retient le pilote Pramac, qui a réussi à dépasser Dani Pedrosa, Luca Marini et Aleix Espargaró dans la première moitié de la course. "J'ai pu voir que Pedrosa était tout de suite en difficulté avec le grip arrière, alors je n'ai pas voulu perdre de temps et j'ai pu le passer assez vite. Ensuite, il y a eu de bonnes choses avec Marini et on a essayé de maintenir le rythme le plus rapide possible pour rester avec le groupe de tête. Aleix a aussi commencé à avoir des problèmes de grip arrière et Martín et moi on a pu le passer."

"Ça se passait bien", relate-t-il au micro de Canal+. "C’était dur quand même. Un peu comme au Portugal, j’attendais que les autres aient un peu moins d’adhérence pour pouvoir faire la différence. J’arrivais à tenir, mais je sentais que je pouvais faire un petit truc en plus, mais il fallait que les autres aient un peu moins d’adhérence."

Tandis que cette perte d'adhérence ne venait pas chez les pilotes qui le devançaient, Johann Zarco gérait et il se montre satisfait de ce qu'il a pu réaliser. "Le feeling sur la moto était même meilleur que la course d’hier, donc ça c’était bien."

"La position était bonne et je me sentais assez bien", ajoute-t-il, mais c'est alors qu'il est tombé. "J'ai essayé de rester le plus proche possible et l'avant était limite, donc je suis tombé dans le virage 5."

Que s'est-il passé ? "On est un peu tous à la limite", concède-t-il. "C’est vrai qu’il fait chaud, le pneu avant en souffre. Et là, la chute. À vouloir essayer de rester, de ne pas lâcher ce groupe de devant... Martín attaquait très fort aussi pour jouer ce podium. Je voulais rester avec eux, mais en pensant justement que, peut-être, sur les cinq derniers tours il y aurait une différence."

"Mais [j'ai fait une] petite erreur… Enfin, même pas une erreur, c’est juste que ça part parfois et c’est dur à retenir. Dommage, [il y avait] au moins 11 points à prendre et [c’est] raté pour celle-ci."

Johann Zarco n'est pas resté abattu bien longtemps. Malgré la déception de voir s'envoler de bons points, il a vite cherché à retenir les éléments positifs. "Il y a aussi cette analyse : bon, il y avait un super rythme et [par rapport à] tout ce que je ne ressens pas bien, là on est dans le mieux. [Je suis] toujours dans mon style et du coup avec un certain désavantage, mais qui peut tourner à un moment donné. Ça ne le fait pas encore, mais [c’est] de plus en plus proche. Du coup, il faut se dire qu’on est sur la bonne voie et on valide pas mal de choses."

"On a bien progressé et je prends ça. On a validé beaucoup de choses ce week-end, qu'on confirmera demain au test. Il faut regarder de l'avant pour obtenir des podiums", conclut le pilote français, qui n'a obtenu que deux points ce week-end et descend à la neuvième place du championnat, mais à trois unités seulement de la quatrième.

Avec Fabien Gaillard