Zarco cherche encore la "constance pour gagner des courses"

La Ducati est devenue la moto référence la saison passée, à sa puissance s'étant ajoutée une maniabilité qui pouvait lui faire défaut par le passé. En dépit de ces progrès et de deux ans d'expérience sur des Desmosedici, Johann Zarco n'est pas encore parfaitement à son aise sur la moto italienne. Chez Avintia en 2020 puis avec Pramac depuis l'an dernier, le double Champion du Moto2 a jugé son pilotage "trop propre" et reconnaissait au cœur d'un été 2021 difficile qu'il devait se couper de son "instinct" en devenant plus agressif.

Six mois plus tard et à l'issue des essais de pré-saison en Indonésie, Zarco a senti des progrès dans son pilotage mais reconnaissait samedi être encore en quête d'automatismes et des réglages parfaits pour profiter des qualités de sa moto. Ce n'est que lorsque ce travail sera accompli qu'il se considèrera comme un véritable prétendant à la victoire.

"On sait qu'on peut toujours faire un bon chrono", a déclaré le Provençal avant de quitter Mandalika. "Le plus gros travail, c'est trouver cette constance pour gagner des courses. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. On travaille encore sur des réglages pour que je sois plus à l'aise."

Ducati n'ayant plus de nouveautés importantes à tester, Johann Zarco voulait profiter de la dernière occasion de tester sa machine avant Losail à la quête de ces sensations. Une chute est venue troubler sa journée mais les performances ont été au rendez-vous, avec la huitième place et surtout un retard de moins d'une demi-seconde sur le chrono du leader Pol Espargaró.

"C'était assez dur [en piste] aujourd'hui. Une bonne journée à nouveau. Je suis assez surpris de nombreux tours que je fais encore. J'essaie vraiment d'avoir encore plus de contrôle. J'ai eu une petite chute dans un run en pneus usés, mais il faisait trop chaud et je pense que le pneu avant ne fonctionnait pas à la perfection. Le chrono n'est pas mauvais, il n'est qu'à quatre dixièmes du plus rapide."

Johann Zarco ne remontera donc sur sa Ducati que dans trois semaines, lors des essais libres du Grand Prix du Qatar, première manche de la saison, mais il se sent prêt : "J'ai eu un bon entraînement donc je suis content. Maintenant, on va continuer à se concentrer et je vais bien m'entraîner chez moi pour être dans la meilleure forme possible au Qatar."