Zarco distancé et en manque de sensations : "J'ai les boules"

Le premier Grand Prix de la saison débute mal pour Johann Zarco. Ce dernier n'a réalisé que le 18e temps au cours de la première journée d'essais à Losail, ne devançant que les rookies et Luca Marini. En mal de sensations avec l'arrière de sa Desmosedici, le pilote Pramac s'est classé loin, bien loin de son coéquipier Jorge Martín et des pilotes Ducati officiels, tous présents dans le top 10.

"Je ne me sentais pas très bien avec l'arrière de la moto, il y avait beaucoup de mouvements et ça glissait dans les virages", a expliqué Zarco. "En changeant de pneus, les sensations ne se sont pas améliorées et je n'ai pas pu faire un meilleur chrono et rester dans la Q2. C'est pour ça que je suis mécontent. Ces mauvaises sensations à l'arrière sont restées. On doit prendre le temps de voir si j'ai fait des erreurs ou comment on peut retrouver ces sensations sur l'arrière."

Le Français ne le cache pas, il espérait une bien meilleure entame à Doha : "J'ai les boules parce que c'est la première journée au Qatar, on a envie de bien faire. Quand tu vois le potentiel de la moto, tu te dis que le top 10 doit être validé. Quand il ne l'est pas, c'est la preuve que le niveau est haut, mais être à une seconde du premier, ce n'est pas acceptable pour moi."

La 18e place de Johann Zarco est surtout inquiétante en vue des qualifications. Seuls les dix premiers au cumul des trois premières séances d'essais sont directement qualifiés pour la Q2, où se joue la pole, et les chances d'une amélioration samedi matin, dans des EL3 disputés de jour et sous une forte chaleur, s'annoncent minces. Zarco risque donc d'être envoyé en Q1, où seuls les deux premiers accèderont à la deuxième partie des qualifications, mais il préfère garder son calme.

"Pas de pression, je dormirai bien ce soir. Je sais que les choses peuvent changer. Il faut se concentrer le moment venu. Me concentrer maintenant pour demain, c'est bouffer de l'énergie. La prochaine séance est demain. Chaque chose en son temps. Le fait d'avoir l'expérience fait que même quand ça rate, je reste déçu mais ce n'est pas la fin du monde."

"Et demain, si depuis les EL3 j'arrive à passer en Q2, ça sera un très bon signe parce que, normalement, la séance ne permettra pas d'améliorer. La chaleur ne fait vraiment pas bien travailler les pneus, elle nous empêche de rouler très vite et on est déjà sur des super chronos. Si je fais ça en EL3, ça voudra dire qu'on est en mesure de faire une super course. S'il faut passer par la Q1, on peut le faire aussi. Ça fera un peu plus de roulage, qui m'a manqué en EL1 !"

Des problèmes déjà apparus au test de Mandalika

Zarco a en effet été ralenti par des soucis au niveau de l'embrayage et de la boîte de vitesses dans la première séance, ce qui l'a limité à 12 tours, moins que tous ses rivaux. Il sentait déjà un comportement anormal à l'arrière mais la forte évolution des conditions entre les deux séances compliquaient le travail sur les réglages, même si le souci a déjà été rencontré dans les essais de pré-saison.

"C'était un peu ça en Indonésie, mais avec plus de tours, on avait le temps de le résoudre", a confirmé Zarco. "C'est juste qu'ici, avec les EL1 un peu écourtés à cause des problèmes techniques, on savait que les conditions allaient changer, ce qui règle parfois les soucis, mais là ça ne les a pas assez résolus. C'est pour ça que la marge de progression a été trop petite."

Les pilotes de l'équipe Ducati officielle ont abandonné le moteur 2022 pour une spécification antérieure, ce qui n'est pas le cas chez Pramac. Zarco ne fait pas de lien entre cette décision et ses problèmes : "Pour moi, ça ne vient pas de là. Chacun son point de vue. Une fois qu'on l'a réglée, la moto est une balle atomique, et moi je me relâche beaucoup. Je sais que parfois, ce n'est pas grand chose, mais ce pas grand chose me fait perde beaucoup de temps. Mais pour moi, ça ne vient pas du moteur."

Le #5 est monté sur le podium dans chacune des deux courses disputées à Losail l'an passé mais le contexte a changé en 2022, puisque les essais de pré-saison n'ont pas fait escale sur cette piste : "L'avantage que j'avais l'an dernier, c'est qu'on avait fait des tests ici. Et comme je suis très sensible sur les réglages, une fois que je les avais trouvés, j'étais très fort. Il faut trouver ça demain pour prendre du plaisir sur le reste du week-end."

Un week-end qui s'annonce disputé, avec pour le moment un avantage qui va à Honda et surtout Suzuki, dont la vitesse de pointe impressionne Zarco : "On s'attendait à ce que les Ducati soient toutes devant, on voit qu'on a plus de difficultés que les autres. Et confirmation d'[Álex] Rins, qui a fait de super essais et en plus avec la meilleure vitesse de pointe. Il m'a un peu estomaqué."