Johann Zarco a failli arrêter après la saison 2023

Johann Zarco s'est lancé dans un nouveau défi en rejoignant chez LCR pour les deux prochaines saisons, avec une troisième en option. Le Français était lassé des contrats d'un an avec Ducati et la marque italienne ne lui proposait à nouveau qu'un accord pour la saison 2024, sans certitude que ce soit toujours chez Pramac. S'il n'avait pas eu l'opportunité avec Honda, il n'est pas certain qu'il aurait accepté cette offre.

"J'ai songé à peut-être m'arrêter à la fin de cette saison, puis j'ai eu cette opportunité et je me suis senti suffisamment frais pour les deux prochaines années", a confié Zarco en conférence de presse après son podium à Valence. "Je suis assez fier d'avoir été en mesure de trouver une nouvelle énergie pour être performant cette saison, faire des podiums, décrocher la victoire, avoir la constance, et ensuite de regarder devant pour l'avenir."

Interrogé sur son plus beau moment sur une Ducati, le succès au Grand Prix d'Australie est évidemment sorti du lot mais Zarco attache également une importance à ses solides cinquièmes positions au championnat en 2021 puis cette année, symboles d'une régularité dont il est fier.

"C'est facile de répondre avec la victoire de Phillip Island, c'est toujours le meilleur résultat possible. Et aussi la constance que j'ai eue en 2021, et encore cette année. Il y avait beaucoup de nouveautés avec les courses sprint. Je n'ai pas pris beaucoup de points dans les courses sprint mais j'ai quand même sauvé cette cinquième place au championnat."

Zarco abandonne la moto la plus performante des deux dernières saisons pour une Honda plus à la peine. Pour le Français, la principale force de Ducati est surtout d'avoir créé une moto homogène, qui a permis à six pilotes différents de s'imposer en course principale cette année, et sept si l'on ajoute les victoires d'Álex Márquez en course sprint.

"La chose dans laquelle Ducati a été incroyable, ça a été pour faire gagner toutes les motos. Je pense que c'est ce qui a été le plus incroyable, donner l'opportunité à tous les pilotes de gagner des courses et de se battre pour des podiums, qu'on trouve tous de bonnes sensations sur la moto. C'est à ce niveau qu'ils ont été fantastiques."