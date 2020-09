Zarco : "Ce que j'ai fait à Misano par rapport à Pecco ne suffit pas"

L'intense saison MotoGP se poursuit cette semaine avec le Grand Prix de Catalogne, sur lequel Johann Zarco se présente frais comme un gardon, sans se soucier ni du manque de repos ni de la lourde dans laquelle il a été blessé le mois dernier. Après une étape à la maison pour deux nuits réparatrices, le Français est prêt à enchaîner avec ce nouveau week-end. Il compte sur Barcelone pour redresser la barre en espérant cette fois capitaliser en course sur le travail abattu en essais.

"Je m'attends vraiment à de meilleurs résultats, car je pense que les deux semaines à Misano ont été bonnes mais que ça n'a pas payé en course et c'est un peu dommage. J'espère donc franchir un pas en avant ici", annonce le pilote Avintia, resté sur sa faim à Misano où il s'est classé 15e et 11e.

"C'est un endroit où j'ai souvent pu être plutôt performant et je pense aussi que le fait d'avoir moins de virages serrés conviendra mieux à mon style. J'espère donc réaliser de gros progrès ici, à Barcelone", souligne-t-il, lui qui fait partie des rares pilotes à avoir roulé sur place depuis le Grand Prix de l'an dernier, grâce à des entraînements réalisés au guidon d'une Panigale au moment du déconfinement. "Par rapport à l'équipe VR46, j'ai un peu plus l'avantage du terrain, comme eux pouvaient l'avoir à Misano", note-t-il.

Et ce pourrait être un avantage non négligeable, car cette manche sera la dernière servant d'évaluation à Ducati, qui doit décider dans la foulée de ce Grand Prix la constitution de ses équipes pour la saison prochaine, Johann Zarco et Pecco Bagnaia étant tous deux en lice pour rejoindre le team officiel, aux côtés de Jack Miller. Le Français estime-t-il avoir encore une chance ? "Si je gagne, oui !" sourit-il, conscient que Bagnaia a frappé les esprits lors de son retour à la compétition à Misano, où une victoire lui a échappé de peu.

"Quoi qu'il en soit, dans l'un ou l'autre des cas [le team officiel ou Pramac, ndlr], j'aurai une moto factory l'année prochaine. C'est la couleur qui change, et certaines autres choses. On va voir ce qu'on peut faire ici. Ducati a dit vouloir attendre ces trois courses, et clairement ce que j'ai fait à Misano par rapport à Pecco ne suffit pas. Il a bien fait le job pour obtenir le guidon factory. On verra, je n'y pense pas trop", affirme-t-il, précisant qu'il connaîtra lui aussi son sort après Barcelone.

Pour le moment, Johann Zarco retient le positif, à savoir une promotion déjà promise dans le groupe Ducati la saison prochaine, mais aussi les évolutions obtenues cette année et qui lui ont permis d'avancer plus qu'il ne l'aurait pensé. "Tito [Rabat] et moi, on a commencé avec la même moto. Ensuite, Ducati a pu m'aider avec certaines choses et maintenant j'ai pu tester des choses vraiment différentes à Misano", explique-t-il. "Dans l'esprit de Gigi [Dall'Igna], quand il sent que le pilote mérite de bonnes choses, il essaye de l'aider pendant la saison en lui en donnant un peu plus. Maintenant je n'ai donc pas exactement la même moto [que Tito]. J'ai eu encore plus d'évolutions que ce qui était prévu pendant la saison."

Quant au physique, il ne semble poser aucun souci au pilote français, qui affiche sa sérénité et veut là aussi retenir l'aspect positif du rythme effréné actuel. "Ça va bien. C'est un rythme intéressant et vu ce que j'avais à récupérer en termes de temps perdu, de sensations, ce calendrier est bien tombé pour moi", juge-t-il. Quant à sa fracture du mois dernier, elle ne lui a laissé qu'une petite gêne au poignet. "Ça progresse bien. Il va falloir voir l'évolution, mais pour le petit ligament qui reste gênant et qui risquerait de l'être très longtemps, on va faire une petit infiltration la semaine prochaine pour pouvoir mieux enchaîner ensuite les trois semaines qui vont suivre, Le Mans et les deux Aragón, mais je ne sens pas de gros point faible de ce côté-là", assure-t-il, bel et bien prêt.