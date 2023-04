Et maintenant, objectif première ligne pour Johann Zarco

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a obtenu des résultats en apparence très stables en Argentine, lui qui s'est positionné à quatre dixièmes du meilleur temps dans la première comme dans la seconde séance d'essais. Cela lui vaut la cinquième place d'un classement dominé par les pilotes Aprilia, mais c'est surtout le fruit d'une belle progression qu'il a réussi à obtenir au cours de cette journée et qui le laisse ce soir sur une sensation positive.

Il faut dire qu'après le premier quart d'heure de roulage, ce matin, la Ducati #5 figurait en dernière position. "Dernier au premier run et cinquième au dernier run du jour, ça veut dire qu'on a progressé", se félicite-t-il, content d'une "bonne première journée" sur une piste qui ne lui avait pas laissé un grand souvenir l'an dernier.

"Le début de journée a été un peu étrange. J'apprécie cette piste, mais avec la Ducati j'ai un peu trop de mal. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a bien progressé entre les deux séances. À la fin des Essais 1, avec un pneu neuf, on avait déjà sauvé ce top 10 au cas où il pleuve. Finalement, on a eu une autre séance sèche cet après-midi et, pendant une heure, je crois qu'on a réussi à mieux comprendre ce dont on a besoin pour demain."

"C'est toujours lié aux sensations. On a réussi à trouver beaucoup plus de grip. C'est la base sur cette piste, avec de longs virages, tellement rapides", décrit le pilote français, satisfait d'avoir coché la première case incontournable de son week-end : se qualifier directement pour la Q2.

"Le principal objectif était d'aller directement en Q2 et la cinquième place c'est plutôt bien", retient-il, désormais prêt à se plonger dans ses données pour tenter de peaufiner sa copie en vue de la deuxième journée. Elle lui offrira une demi-heure d'essais libres avant les gros rendez-vous que seront les qualifications et la course sprint. Et le deuxième objectif est très clair dans son esprit : bien se placer sur la grille, pour tenter d'améliorer les résultats obtenus au Portugal, où il s'est classé huitième du sprint et quatrième de la course principale.

"Je dirais que le rythme peut être bon aussi, alors il faut que je garde mon calme, que j'analyse bien la situation et que je saisisse cette opportunité pour faire une bonne qualif", anticipe-t-il. "J'espère être très compétitif demain pour les qualifs, et me battre pour la première ligne. Ce serait la situation idéale pour préparer la course sprint. Je suis très content parce que normalement j'ai du mal avec la Ducati, mais l'amélioration que j'ai eue entre la première séance ce matin et la deuxième cet après-midi est assez intéressante, alors il faut rester sur cette bonne vague pour continuer."

"J'ai été très impressionné par le comportement de l'Aprilia", souligne Johann Zarco, qui n'a pas oublié un week-end 2022 amputé d'une journée. "L'année dernière, ils avaient commencé à un niveau très élevé et ils l'avaient gardé pendant le week-end. C'est pareil ce week-end mais je pense que les Ducati sont beaucoup plus proches que l'année dernière, alors c'est un bon signe. Et puis, c'est bon aussi pour nous d'avoir trois jours de travail, contrairement à l'année dernière où on avait été pris à la gorge et où on n'avait pas pu respirer. C'est bien d'avoir un week-end normal en Argentine !"