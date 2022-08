Johann Zarco : "Je ne vais pas me démonter"

Charger le lecteur audio

Une pole, un rythme prometteur, des premiers tours menés et une chute. Le scénario s'est une nouvelle fois répété pour Johann Zarco à Silverstone, au moment où il semblait avoir enfin réuni tous les éléments pour décrocher son premier succès en MotoGP. Le Français devra donc attendre pour monter sur la première marche du podium mais ne veut pas se laisser abattre.

"Ou tu te démontes et à ce moment-là tu arrêtes, mais je ne vais pas arrêter et je ne vais pas me démonter non plus", a confié le Français au micro de Canal+, se satisfaisant d'avoir été "dans le game" jusqu'à sa chute : "Ça fait du bien de rouvrir de bonnes sensations pour continuer à viser haut parce qu'il faut développer des choses."

"Ça ne peut pas entamer le moral, sinon on abandonne tout de suite et il n'y a aucune raison d'abandonner, il y a beaucoup de positif", a-t-il souligné lors de sa rencontre avec les journalistes. "La chute, ça fait partie de la course. Ce qui est peut-être rageant, c'est que quand on a les meilleures opportunités il y a une chute."

"Malheureusement, [...], c'est assez compliqué de tout mettre à bout. [...] Tout le week-end était bon, mais on a eu 25°C en plus qui ont poussé à mettre le pneu medium avant, ce qui m'a fait tomber."

Zarco a en effet fait un lien entre le manque d'adhérence de ce pneu et sa chute et même si la déception était inévitable après l'arrivée, il préfère retenir ses performances et sa capacité à se battre au premier plan, tout en assumant une prise de risque nécessaire pour obtenir des résultats.

"C'est dur de tout mettre pour à bout pour aller gagner. En attaquant après cette longue pause de l'été et en étant rapide, je pense avoir passé un nouveau cap sur la Ducati. Il faut simplement continuer et tourner la page."

"De toute façon, il faut tenter d'aller gagner des courses", a-t-il insisté. "C'est ce qu'il y a de mieux pour le plaisir. On fait une mauvaise opération au championnat mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire."

Recordman du plus grand nombre de pole positions sans victoire en MotoGP, Zarco espère vite balayer cette déconvenue et penser aux prochaines courses, à commencer par le GP d'Autriche : "Je serai sur la moto dans dix jours, donc le temps passe vite. Il faut s'entrainer à la maison, se remettre en forme et continuer à en vouloir."