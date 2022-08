Zarco : "De plus grosses chances de victoire que d'habitude"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Grande-Bretagne va-t-il voir Johann Zarco renouer avec les sauts périlleux qui ont marqué ses victoires avant son arrivée en MotoGP ? Constamment dans le top 4 depuis le début du week-end, auteur de sa huitième pole dans la catégorie reine mais également du meilleur temps en EL4, le Français a rarement semblé aussi proche de son premier succès en catégorie reine.

Souvent interrogé sur la question depuis ses débuts fracassants en MotoGP en 2017, Zarco a depuis cherché à se détacher de cette pression, ne voulant pas en faire une obsession, mais il ne cache pas un certain espoir à Silverstone.

"Depuis vendredi, je suis assez rapide et j'ai bien progressé entre vendredi et samedi, ce qui me donne de plus grosses chances de victoire que d'habitude", a déclaré le pilote Pramac en conférence de presse. "La pole position est une bonne confirmation. Le rythme semblait aussi assez bon en EL4."

"Pourquoi ne pas espérer cette victoire ? Mais il ne faut pas se concentrer totalement sur ça et partir à la faute. On verra le niveau des autres en course. J'espère avoir cet avantage avec le [pneu] dur arrière pour avoir un beau cadeau à l'arrivée."

Johann Zarco a décroché sa huitième pole en MotoGP

Zarco pourrait profiter du fait que les trois pilotes qui l'accompagnent dans le top 4 du championnat seront en deuxième ligne, et que deux d'entre eux seront au minimum ralentis en course, puisque Fabio Quartararo devra respecter une pénalité long-lap et que la présence d'Aleix Espargaró n'est pas totalement assurée, son pied étant douloureux après son highside en EL4.

Zarco se méfie néanmoins des cinq pilotes sur les deux premières lignes, entre Maverick Viñales de plus en plus à l'aise sur l'Aprilia, Jack Miller très performant à Silverstone, Fabio Quartararo qui pourrait ne pas trop subir les effets de sa pénalité, Pecco Bagnaia redoutable dans les dernières courses et Aleix Espargaró impressionnant en qualifications malgré la douleur.

"Je pense que tous les noms que vous avez mentionnés seront là", a commenté Zarco. "On sait que Fabio a le long-lap à faire mais heureusement pour lui, à Silverstone le long-lap semble être le plus court de toute la saison. Il va perdre du temps mais je pense qu'il pourra quand même songer au podium. Jack aime cette piste, je pense que Maverick se sent bien sur l'Aprilia, Aleix est toujours assez fort. Il a eu cette énorme chute donc on verra comment il se sentira demain. Pecco, on sait que parfois il peut être très fort."

"J'aurai cet avantage de la pole position. Je suis plutôt content d'avoir eu ces bonnes sensations sur le pneu arrière dur. Il fera un peu plus chaud demain donc cela sera encore plus propice à ce pneu. Et si j'ai un avantage, j'essaierai d'en profiter."

Cette pole position s'est accompagnée d'un chrono record mais pourtant pas idéal puisque Johann Zarco n'a été le plus rapide que dans les deux premiers secteurs et a même été devancé par dix de ses rivaux dans le troisième.

"Je n'ai pas eu le temps de bien analyser les secteurs mais l'équipe a dit que dans le troisième secteur, je perdais du temps, donc il semble qu'il y a la marge pour aller encore plus vite. En tout cas, le potentiel de la moto est immense et quand on est mesure de tout assembler, on est parfois surpris par les chronos."

"En regardant les secteurs, j'ai pu améliorer le premier, qui est rapide et où il y a des changements de direction. Mais dans le secteur 3, il y a des virages lents et ce sont peut-être ceux où je n'ai pas progressé mais vu que le reste est assez rapide, j'ai eu de meilleures sensations dans ces virages rapides."