Zarco compte sur la puissance de la Ducati à Silverstone

Après deux week-ends difficiles en Autriche et une seconde course conclue sur une chute, Johann Zarco veut se relancer au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Provençal s'attend à ce que Fabio Quartararo soit redoutable ce week-end mais il compte sur la puissance de sa Ducati pour briller dans les longues lignes droites de Silverstone, où Andrea Dovizioso s'est imposé avec la Desmosedici en 2017.

"Je suis content d'être de retour à Silverstone", a déclaré Zarco ce jeudi. "C'est un bel endroit pour rouler et je pense que ça sera intéressant de voir comment la moto a progressé après deux ans. Je pense qu'on sera assez rapides. On a eu un nouvel asphalte il y a deux ans. Ce sera un peu différent mais je pense qu'on roulera plus vite. Fabio est assez fort ici, mais on a aussi de très bonnes références de Dovizioso, qui était toujours bon ici, ce qui veut dire que la moto fonctionne bien. Il y a beaucoup d'éléments positifs et j'essaie de commencer en étant le plus neutre possible."

"J'ai une bonne expérience ici et j'ai de bons souvenirs", a ajouté le Français, monté sur le podium en 125cc en 2011 et vainqueur en Moto2 quatre ans plus tard. "Je n'ai pas décroché de très bons résultats en MotoGP à Silverstone, mais j'ai plus d'expérience et de connaissance de la catégorie, et de bonnes sensations sur la moto et avec l'équipe. C'est une piste longue donc notre moteur peut beaucoup aider ici."

Zarco espère passer un cap après la chute de Spielberg

Un bon résultat aiderait Johann Zarco à tirer définitivement un trait sur la chute du GP d'Autriche. Ces dernières semaines, il s'est longuement exprimé sur son manque de relâchement sur la Ducati, selon lui source de ses difficultés lors des deux dernières courses. Parfois trop cérébral, le pilote Pramac hésite à prendre les risques nécessaires et ressent le besoin de mieux identifier la limite. L'erreur qui a mis fin à sa course fait donc partie d'un apprentissage qu'il juge inévitable.

"En Autriche, j'étais triste après la chute mais après une bonne analyse, c'était une chose qui pouvait arriver. je n'ai rien tenté de fou, j'étais juste pas mal à la limite avec le pneu avant. J'ai chuté pour presque rien. Sur le moment, c'était dur à avaler, mais dans la semaine j'ai réalisé que ça fait partie du boulot. Je veux encore progresser, je suis très proche de quelque chose de vraiment bon. Je sais qu'en débloquant toutes les petites étapes dans mes sensations, je peux être vraiment bon. C'est positif. Ducati et l'équipe pensent la même chose. C'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps mais c'est toujours un bon défi."

"Il y avait un petit grain de folie [et] moi, j'étais un peu trop dans le contrôle", a-t-il ajouté. "C'est beau que déjà mon contrôle m'ait fait rouler très vite. On a vu sur le deuxième week-end que j'ai rarement fait un week-end en étant à l'attaque [dès] le dimanche matin aussi aussi fort, aussi vite. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment eu beaucoup de positif, le négatif est arrivé en course. Sur l'Autriche, quand je parle de ce feeling sur l'avant, il faut aussi relâcher un peu de contrôle pour passer ces caps."

La chute de Zarco lui a fait aussi perdre deux positions au championnat, au profit de Pecco Bagnaia et Joan Mir, mais il ne perd pas espoir de revenir sur Fabio Quartararo malgré ses 49 points de retard : "C'est sûr que ça fait un bel avantage pour Fabio, mais tout peut arriver et il faut continuer à être fort, à progresser à chaque fois, pour essayer de devenir le plus fort. Actuellement, c'est lui qui arrive à mener le rythme sur chaque séance, il faut réussir à faire pareil. De cette manière-là, ça se concrétisera en course et je reprendrai l'avantage, on verra. Mais tout se passe bien".

"Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, [briller au championnat] était un souhait, mais pas l'objectif du départ. C'est pour ça que d'y arriver, d'être devant tout de suite et d'y rester jusqu'à mi-saison, au fond de soi, c'est une sorte de pression qui peut monter, et les journalistes vous la mettent aussi ! C'est toujours possible, il faut y croire, mais il faut surtout progresser."

Les deux courses en Autriche ont peut-être aussi éloigné Johann Zarco d'une promotion dans l'équipe Ducati officielle. Les deux poles et surtout le succès de Jorge Martín ont permis au Madrilène de changer de dimension et Motorsport.com a appris qu'une clause dans son contrat aurait pu lui permettre de prendre la place de Jack Miller dès la saison 2022. Déjà confirmé dans le team Pramac pour la saison prochaine, Zarco ne souhaite pas se projeter à plus long terme.

"Je n'ai vraiment pas songé à ça ces deux dernières semaines. Ma situation est bonne chez Pramac. Si Martín est un prétendant pour l'avenir parce qu'il est plus jeune, tant que je pourrai rouler et me battre pour le titre, je serai heureux. Ce genre de réflexion est très loin de mes pensées."