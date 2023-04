Zarco séduit par la course sprint, un format qui lui "réussit assez"

Trois Grands Prix 2023 dans la boîte, et on retrouve un Johann Zarco détendu à l'approche des traditionnels rendez-vous européens du printemps. Déjà, il est content qu'on arrête de l'interroger sur ses supposés mauvais départs, devenu un sujet récurrent l'an dernier, "ça fait du bien", admet-il. "Mais je ne les ratais pas vraiment", s'empresse-t-il de rappeler, lui qui s'est senti plus en difficulté sur la toute première phase de la course plus que sur le démarrage et l'extraction de la grille.

"Il y avait plein de choses. Parfois, c'était plus l'entrée dans les deux premiers virages, le manque d'aisance sur la moto, et [le fait de] ne pas vouloir faire de strikes. Avec l'expérience, je me rends compte qu'on conduit des boulets de canon et parfois, avec l'inertie qu'on a, c'est dur à arrêter. Comme je n'ai pas envie de faire des actons à la Márquez sur Oliveira [au Portugal], ou Álex [Márquez] sur Miller en Australie, le fait de me dire je ne veux pas faire un strike, en fait je perds six places. C'était mon défaut l'an dernier, surtout sur la fin de saison."

Ce défaut contribuait à interroger les patrons de l'équipe Pramac Racing sur la capacité qu'aurait Johann Zarco à se dépatouiller du format sprint, qui impose de bien se placer dès les premières secondes de course. Sur le papier, l'exercice était taillé pour son coéquipier, Jorge Martín, et pas fait pour lui, et pourtant.

"J'ai bien progressé sur mes débuts de course. À la course sprint à Austin, je pars neuvième et je sors cinquième, j'ai gagné quatre places. Ça a été une belle prise de risques mais quand ça passe, c'est bon. Et c'est déjà passé quelques fois depuis le début de l'année, ça permet d'avoir une bonne confiance", observe le Français.

"C'est la qualif qui [est déterminante]", poursuit-il. "Si tu pars de la première ligne, même sur une course sprint, tu joues devant. Si tu pars de la troisième ligne, déjà, il faut faire quelque chose d'extraordinaire pour sortir [du premier virage] cinquième. Il faut presque le prendre dès la qualif et se dire que cette première ligne devient de plus en plus un bijou à avoir, ça t'aide deux fois."

Une qualification réussie aide deux fois en effet, puisque la grille de départ reste la même pour la course sprint, disputée dès le samedi après-midi, et pour l'épreuve principale du dimanche. Deux exercices qui se répondent donc, et c'est la raison pour laquelle le Français juge "intéressant" ce nouveau format des week-ends "sur le côté sportif". Il avait pourtant quelques craintes.

"L'an dernier, j'ai eu du mal sur certaines courses et je me suis dit qu'avec une double course, ça allait être très dur. Mais il y a moyen de bien gérer. Ça m'a bien plu, ça permet de bien diviser le week-end. Chaque jour, il faut performer", observe-t-il.

"Le vendredi, déjà, se qualifier pour le samedi. Samedi, c'est double objectif avec la qualif et la course, et ensuite on a fait sa mission, on dort, et on passe au lendemain. Je trouve ça intéressant. Et dire que les pilotes sont plus chauds sur la course sprint que sur la longue course, je ne suis pas d'accord. Un départ et les premiers virages, dans mon vécu, c'est à chaque fois la même intensité. Du coup, le format n'est pas mal. Ça fait moins de pression pour la longue course parce qu'on a déjà connu une course la veille et j'aime bien."

Pour le moment, Johann Zarco n'a marqué que deux points au sprint, avec sa huitième place au Portugal. En Argentine et au Texas, il a rétrogradé au fil des tours, à chaque fois touché par des problèmes, jusqu'à sortir des neuf premières places qui permettent d'être récompensé. Son butin au championnat ne s'en ressent pas vraiment, puisqu'il occupe malgré tout la cinquième place à seulement trois points du podium.

"Heureusement, quand on rate la course sprint, elle ne coûte pas trop cher et on ne perd pas trop de points. Une septième place [le dimanche], ça fait neuf points, or pour avoir neuf points à la course sprint il faut faire le podium et c'est quand même une sacrée paire de manches. Alors, sur le papier ça me réussit assez", se félicite Johann Zarco.