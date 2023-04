Johann Zarco alerte sur les sollicitations des pilotes : "On nous en demande beaucoup"

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a tiré la sonnette d'alarme sur un élément spécifique du nouveau format des Grands Prix MotoGP, mis en place le mois dernier pour la nouvelle saison. Le Français se dit opposé au caractère obligatoire d'une rencontre entre les pilotes et le public organisée le samedi, journée devenue particulièrement dense et portant deux enjeux majeurs avec les qualifications en fin de matinée et la course sprint à 15h.

"On nous en demande beaucoup", expliqué posément le pilote Pramac Racing. "C'est bien de faire ce changement pour offrir plus de spectacle, et c'est vrai qu'en tant que pilotes on prend aussi beaucoup de plaisir d'un point de vue sportif. Mais ce qui n'est pas très bien, c'est qu'on nous en demande plus aussi en dehors de la piste."

"Parfois, ils oublient un peu qu'on doit se concentrer pour piloter une moto à plus de 300 km/h, or désormais le samedi matin il va être obligatoire d'aller rencontrer les fans 15 minutes avant de monter sur la moto. Là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais étant donné que c'est obligatoire on va peut-être être pénalisé si on ne le fait pas. Or il faut se souvenir que, même si le matin ce sont des essais libres, cela reste une moto qui va à plus de 300 km/h et des pistes sur lesquelles il est parfois difficile de courir − comme ici à Austin, qui est la piste la plus difficile de l'année."

"Il faudrait donc qu'on y réfléchisse à deux fois. C'est bien de faire le show, on le fait sur la moto, mais à côté on a besoin de temps pour se concentrer. [Quand on rend] obligatoire quelque chose [qui se déroule] 15 minutes avant de monter sur la moto, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a ensuite plus de stress, plus d'accidents, plus de blessures et moins de pilotes en piste."

Johann Zarco

S'il se montre très direct sur cette question, Johann Zarco n'en demeure pas moins un défenseur de la course sprint introduite cette saison. Pour le moment, cet exercice ne lui a pas tellement réussi, seulement huitième au Portugal puis 13e en Argentine, où il a été gêné par son pneu arrière, pourtant il sent que la dynamique que cela donne au week-end permet de mieux préparer l'épreuve principale du dimanche.

"La course sprint est très intéressante", a-t-il jugé. "On obtient énormément d'informations pour préparer la course du dimanche et on a ce plaisir de se battre avec les autres. Quand on a le pouvoir de se battre, on s'amuse encore plus et c'est bien. C'est vrai que le samedi, on est concentrés pour bien se qualifier et ensuite on doit un peu changer d'état d'esprit et se préparer pour la course."

"Ce qui est bien, c'est cette concentration dont on a besoin pour prendre le départ et pour se battre avec les autres. Pendant les essais, on n'a jamais l'opportunité de rouler avec tous les autres et avec tout le monde à 100%. Pendant des essais, on peut suivre quelqu'un mais on ne sait pas si son pneu a fait plus ou moins de tours. Là, c'est une course et, pour moi, cela révèle une vraie situation [de la hiérarchie] du week-end."

"Avoir une idée dès le samedi de ce qu'est la vérité, ça aide beaucoup pour le dimanche", a-t-il souligné, convaincu que cela révèle bien plus les éventuels problèmes aux pilotes et aux techniciens. Lors d'un week-end classique, les essais n'avaient pas cette même valeur. "On voit ce qui se passe le dimanche et parfois c'est trop tard", a résumé Zarco au sujet des Grands Prix tels qu'ils étaient vécus auparavant. "Donc de mon point de vue, j'ai le sentiment que, même si on manque sa course sprint, on retient des leçons pour le dimanche."

Si la course sprint ne lui a pas rapporté beaucoup de points jusqu'ici, Johann Zarco occupe néanmoins la troisième place du championnat, précisément car il a bien réussi ses courses du dimanche. Il arrive cette semaine à Austin fort d'une solide deuxième place décrochée au Grand Prix d'Argentine, où il a épaté par son retour en force dans les derniers tours, lui qui s'était déjà classé quatrième au Portugal.

"Je suis très content des deux courses du dimanche. Pour moi, les courses sprint sont bien pour préparer le dimanche. J'ai toujours été assez bien concentré pour le dimanche et le gros résultat est arrivé deux fois donc je suis content de ça", s'est-il félicité à la veille des premiers essais du Grand Prix des Amériques.

"Être troisième au début du troisième week-end, c'est un plaisir et le signe que beaucoup de choses sont possibles. On est très tôt, donc il faut être bien concentré sur le week-end et essayer d'obtenir de bonnes sensations. C'est une piste difficile, l'année dernière j'étais rapide mais pas très régulier, alors si je peux trouver un bon rythme je pourrai espérer de bonnes choses."