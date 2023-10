Johann Zarco enfin au sommet du MotoGP : "C'est dur à croire !"

Il la tient enfin ! Pour son 120e départ, six ans après ses débuts en MotoGP, Johann Zarco a remporté son premier Grand Prix dans la catégorie reine à Phillip Island. Le Français s'est en plus imposé avec la manière : longtemps à la lutte avec Pecco Bagnaia pour la quatrième place, il s'est défait de Fabio Di Giannantonio à deux tours de l'arrivée puis de Brad Binder dans l'avant-dernière boucle.

Zarco avait encore une demi-seconde à combler sur Jorge Martín, leader depuis le début de l'épreuve, mais le Madrilène était en perdition avec un pneu tendre qui se dégradait à l'arrière. Il a fondu sur son coéquipier et l'a doublé pour devenir le cinquième tricolore vainqueur en catégorie reine après Pierre Monneret, Christian Sarron et Régis Laconi à l'époque des 500cc, et évidemment Fabio Quartararo en MotoGP.

"C'est une belle sensation ! C'est dur à croire mais au moins, cette première course a été assez bonne", a déclaré Zarco dans le Parc Fermé, se livrant immédiatement à une première analyse de sa course : "J'ai pris un bon départ et j'ai dû me battre au début. Après, j'ai été assez rapide et avec Pecco, j'étais sûr qu'il ne perdrait pas l'écart avec le pilote devant."

"Martín s'est totalement échappé donc j'ai essayé de préserver le pneu arrière autant que possible parce que je savais que normalement, dans les derniers tours je pouvais bien gérer ce pneu. Je voyais que le pneu bougeait mais que je pouvais avoir quelque chose de plus. J'ai essayé d'attaquer quand ce groupe s'est formé."

"C'était presque une surprise de voir Martín perdre totalement du terrain. Je me suis dit que quelque chose était possible. J'ai essayé de doubler aussi bien que possible et c'était plutôt bon. À la fin, j'ai essayé de relever la moto pour avoir la meilleure accélération possible."

Je ne veux pas pleurer pour le moment mais je pense que ça va vite venir.

Zarco avait déjà décroché 19 podiums en MotoGP, dont 11 deuxièmes places. La victoire a souvent semblé proche mais des positions perdues, parfois en toute fin d'épreuve, et des chutes l'en avaient toujours privé jusqu'à présent.

"Passer la ligne en première position, après tant de course à essayer de le faire, c'est une émotion très forte", a reconnu Zarco. "Il faut que je le digère, que je le prenne bien et que j'en profite ce soir. Je ne veux pas pleurer pour le moment mais je pense que ça va vite venir."

"Je commençais un poil à perdre espoir, même si j'essaie de travailler au mieux à chaque fois et de donner le max", a ajouté Zarco sur Canal+. "Il y a certaines sensations qui ont parfois du mal à venir. Là, où il fallait avoir un peu de gestion dans cette course, ça a pu très bien bien fonctionner."