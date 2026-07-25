Jorge Lorenzo voit un Márquez moins explosif mais plus intelligent que jamais

Après avoir décroché le neuvième titre de sa carrière, Marc Márquez a dû faire face à une nouvelle épreuve compliquée au début de cette saison, l'obligeant à la résilience après une nouvelle blessure à l'épaule. Son manque de régularité et le recul sensible de ses performances lui ont fait prendre un retard important sur les pilotes Aprilia, jusqu'à une intervention chirurgicale pratiquée au mois de mai et qui a transformé sa saison.

Ses trois victoires lors des quatre derniers Grands Prix ont complètement relancé le championnat. Son retard sur le leader est passé de 102 points à 18 et la dynamique enclenchée lui est totalement favorable, quand Marco Bezzecchi est entré dans une spirale cauchemardesque et que Jorge Martín se sent bloqué par sa moto.

L'intervention subie au mois de mai a déjà porté ses fruits puisque Márquez a vu ses performances s'améliorer immédiatement. À 33 ans, il a encore besoin de temps pour retrouver toute sa forme physique, cependant la trêve estivale devrait lui permettre d'accélérer sa convalescence.

Jorge Lorenzo connaît bien Marc Márquez pour l'avoir affronté, puis avoir été son coéquipier chez Honda en 2019. Il pense que les performances du pilote Ducati continueront de varier d'un circuit à l'autre au cours de la seconde moitié de la saison, mais il s'attend à ce qu'il reste imbattable sur les pistes où l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, depuis toujours celles qui lui sont les plus favorables.

"Il faut garder à l'esprit que la plupart des circuits se composent principalement de virages à droite. Avec ce problème au bras, la différence devient plus marquée", a expliqué Jorge Lorenzo au diffuseur espagnol DAZN.

Jorge Lorenzo Photo : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Marc éprouve plus de difficultés qu'avant dans les circuits à virages à droite, ce qui permet aux autres de réduire l'écart qui les sépare de son niveau. En revanche, quand il court sur des circuits comportant de nombreux virages à gauche, comme le Sachsenring, Phillip Island ou Aragón, il s'en sort beaucoup mieux."

"Physiquement, il peut tenir le rythme plus longtemps et n'a pas besoin de doser autant ses efforts. C'est là qu'il peut faire la différence grâce à son plus grand atout : la manière spectaculaire dont il entre dans les virages à gauche."

Le pilote le plus complet de la grille MotoGP

Quel regard pour Jorge Lorenzo, lui-même légende des Grands Prix moto, sur la montée en puissance de Marc Márquez durant la première moitié du championnat ? Un regard admiratif, tant le Catalan arrive encore à se réinventer.

Selon lui, le pilote au numéro 93 n'a peut-être plus la vitesse brute et l'agressivité qui le caractérisaient durant la période à laquelle il dominait le championnat avec Honda, avant le tournant qu'a été sa blessure de 2020. Néanmoins, il considère que Márquez compense cela par une force mentale accrue.

Il n'est plus aussi explosif qu'il y a dix ou 12 ans, mais c'est aujourd'hui le pilote le plus complet et le plus intelligent.

"Le retour historique de Marc est incroyable. Alors qu'il accusait un retard de plus de cent points, il l'a réduit à seulement 18 points", s'est enthousiasmé Jorge Lorenzo.

"C'est un championnat où il faut rouler extrêmement vite, mais où il faut surtout survivre", a poursuivi le quintuple champion du monde. "Ce qui me frappe, c'est à quel point il a gagné en intelligence et en maturité. Il tombe beaucoup moins."

"À Assen, qui était probablement le circuit le plus difficile pour lui, pour la moto et pour sa condition physique, il s'est accroché comme un lion. À certains moments de la course, il a mis suffisamment de pression sur Bezzecchi pour le pousser à commettre une erreur."

"Il n'est plus aussi explosif et dominant qu'il y a dix ou 12 ans, mais c'est aujourd'hui le pilote le plus complet et le plus intelligent du plateau", a conclu Jorge Lorenzo.