Dall'Igna sous le charme de la "sublime élégance" qui fait gagner Márquez

Voir Marc Márquez gagner au Sachsenring n'est pas réellement une surprise : il l'a fait pour la 13e fois le week-end dernier, la dixième en MotoGP. Mais la manière a particulièrement impressionné Gigi Dall'Igna.

Comme à son habitude, le directeur général de Ducati Corse a livré ses bons et mauvais points après le GP d'Allemagne dans son billet sur LinkedIn. Difficile de ne pas voir à quel point Dall'Igna est admiratif de la prestation de Márquez, auteur de la pole et vainqueur des deux courses.

"Le week-end dernier a été tout simplement parfait, avec un nouveau chef-d'œuvre signé par un Marc au sommet de sa forme : pole position, 19e victoire en course sprint, Grand Prix remporté avec le meilleur tour et, pour couronner le tout, une domination de bout en bout tant le samedi que le dimanche", énumère Dall'Igna.

"Une domination absolue qui est aussi un triomphe de statistiques incroyables : sur ses 13 victoires sur ce circuit, son fief, dix ont été remportées en MotoGP, ce qui lui assure une place dans l'histoire en égalant une légende du nom de Giacomo Agostini."

Dall'Igna n'est pas impressionné que par les statistiques mais aussi par la manière avec laquelle Márquez s'est imposé. L'Espagnol reste diminué par son épaule droite et ne peut pas prendre tous les risques, mais il arrive à ajuster son pilotage à sa condition actuelle et à rester très efficace.

"Il a imposé le rythme avec un pilotage propre et rapide, tout en maîtrisant sa moto sans jamais trop en faire, avec la régularité et la solidité qui le caractérisent : le talent d'un véritable champion qui ne cesse d'affiner sa maîtrise, même avec un pilotage à première vue moins spectaculaire mais optimisé pour faire ce qu'il faut, quand il le faut, sans prendre de risques inutiles, et avec une sublime élégance."

Marc Márquez est plus que jamais le roi du Sachsenring. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Depuis son retour à la compétition, Marc Márquez a remporté trois des cinq Grands Prix auxquels il a pris part et il a su faire le dos rond au Mugello, trois semaines à peine après son opération, ainsi qu'à Assen, qui appuyait sur tous ses points faibles. Il a ainsi transformé un retard de 102 points sur Marco Bezzecchi en avance de quatre points, et il n'est qu'à 18 unités du nouveau leader du championnat, Jorge Martín.

"C'est sa troisième victoire lors des quatre dernières courses et son deuxième doublé sprint-course, après celui de la Hongrie", a rappelé Dall'Igna. "Je repense au Marc qui comptait 102 points de retard sur le leader après le Mugello… La période postopératoire n'aurait pas pu mieux se dérouler : sa moto a brillamment retrouvé la voie et son sourire est de retour dans le garage – nous sommes tous absolument ravis."

Le MotoGP est désormais à mi-parcours d'une saison que Dall'Igna décrit comme "exceptionnelle", "imprévisible" et "passionnante", et l'italien attend une fin de saison tout aussi "spectaculaire" grâce à des écarts réduits dans la course au titre : "Les classements ont été chamboulés et le championnat du monde est de nouveau très ouvert entre les leaders, et pas seulement eux. Nous comptons quatre prétendants en à peine 24 points."

"La saison est longue, comme nous l'avons toujours dit, et tout peut arriver à tout le monde, comme nous l'avons clairement vu. Oui, il est essentiel de ne jamais rien prendre pour acquis pour se battre jusqu'à la fin. Et c'est encore plus important cette année."

Gigi Dall'Igna ne cache pas son admiration pour Marc Márquez. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comme cela a souvent été le cas ces dernières années, le rendez-vous du Sachsenring a aussi été marqué par une domination nette de Ducati, alors que la marque est souvent poussée dans ses retranchements par Aprilia cette année. Ducati a signé un triplé en qualification et dans le sprint, mais pas en course principale, après les chutes d'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, alors que Pecco Bagnaia était plus à la peine.

"Cela aurait pu être encore mieux pour Ducati si nous avions réussi à reproduire le brillant podium du samedi monopolisé par Ducati", a regretté Dall'Igna. "C'est vraiment dommage qu'Álex Márquez et Diggia soient tombés alors qu'ils étaient respectivement deuxième et quatrième. Álex était le seul à tenir le rythme de son frère alors que Fabio, malgré un départ loin d'être parfait, était encore en lice pour quelque chose de significatif pour le championnat."

"Après une perte de performance à mi-course, Bagnaia a limité les dégâts et décroché une sixième place au terme d'un duel avec [Jorge] Martín."