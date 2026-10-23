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MotoGP GP d'Australie

Dernier des pilotes Aprilia aux essais, Martín pilotait comme sur la Ducati

Alors qu'Aprilia a dominé les débats à Phillip Island, Jorge Martín a eu du mal à tirer le maximum de sa moto.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publié: 23 oct. 2026, 09:13

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín a expliqué pourquoi il a été le plus lent des pilotes Aprilia lors des essais libres de vendredi au Grand Prix d'Australie. Selon lui, son absence sur cette épreuve l'an dernier a pesé sur ses performances.

Alors qu'Aprilia a imposé son rythme lors de la première journée à Phillip Island, avec Marco Bezzecchi en tête devant Raúl Fernández, Martín a terminé cinquième, à 0"255 du meilleur temps.

Plus inquiétant encore, l'Espagnol a concédé plus d'un dixième à son rival pour le titre, Marc Márquez, seul pilote Ducati à s'être mêlé à la lutte avec les Aprilia aux avant-postes.

En effet, Ai Ogura (Trackhouse) a signé exactement le même temps que Márquez pour prendre la quatrième place. Martín a donc été le seul pilote Aprilia à tourner moins vite que le champion du monde en titre vendredi.

Après la séance, l'Espagnol a expliqué qu'il manquait de repères sur la RS-GP à Phillip Island, après avoir manqué le Grand Prix de l'an dernier en raison d'une blessure.

Il est ainsi revenu instinctivement au style de pilotage qu'il utilisait à l'époque où il courait chez Pramac, avant de devoir réadapter chaque année sa manière de piloter pour tirer le meilleur de sa moto actuelle.

Jorge Martín (Aprilia)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je devais m'adapter au style de l'Aprilia, car j'ai vraiment l'habitude de piloter ici avec la Ducati. J'essayais donc d'attaquer très fort à l'entrée des virages, mais je détruisais les pneus avant. J'ai donc dû réadapter un peu mon style", a-t-il expliqué. "Vers la fin, je me sentais beaucoup mieux, avec davantage d'équilibre."

"Il y a bien sûr quelques détails à améliorer. Bezzecchi est assez rapide, tout comme les autres pilotes Aprilia. Mais le point positif, c'est que nous avons les données et que nous allons essayer de nous en rapprocher."

"Pour Aprilia, c'était une excellente journée. Pour moi aussi, honnêtement, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Je crois que j'ai battu mon record personnel ici, donc je suis content. Nous ne sommes pas très loin, mais j'ai du mal sur ces deux points."

Martín a ajouté qu'il devait être moins agressif avec l'avant de sa moto et davantage laisser la machine s'inscrire dans les virages afin d'obtenir une meilleure accélération en sortie.

"C'est un problème que j'avais déjà par le passé et que j'ai toujours. J'essaie d'entrer très vite dans les virages, puis j'ouvre les gaz un peu trop tard", a-t-il déclaré. "Ici, le problème semblait plus important. On le ressent davantage parce qu'il faut beaucoup ralentir la moto dans les virages."

"J'essaie donc de freiner et d'entrer dans les virages plus progressivement, mais cela se répercute ensuite positivement sur la sortie."

À cinq manches de la fin de la saison, Martín ne compte que deux points d'avance sur Márquez au championnat, tandis que Bezzecchi accuse un retard de 46 points sur le leader.

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