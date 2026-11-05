MotoGP GP du Qatar

Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar

Jorge Martín a été déclaré "apte sous réserve d'un nouvel examen" pour le Grand Prix du Qatar. Il pourra participer à la première séance d'essais libres, mais devra ensuite se soumettre à un nouveau contrôle médical.

Germán Garcia Casanova

Publié: 5 nov. 2026, 13:28

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Photo de : Oriol Puigdemont

Jorge Martín pourra participer aux Essais Libres 1 du Grand Prix du Qatar, 19e manche de la saison 2026, qui se déroule ce week-end à Losail, à condition de passer un nouvel examen médical à l'issue de la séance. En revanche, Raúl Fernández et Fermín Aldeguer ont reçu le feu vert de l'équipe médicale, dirigée par le docteur Ángel Charte, pour l'ensemble du week-end.

De son côté, le "Martinator" continue de se battre pour rester en piste. Les calculs lui permettent encore de conserver une chance de titre, même si Marc Márquez pourrait décrocher sa dixième couronne mondiale dès ce week-end en inscrivant 30 des 37 points mis en jeu.

Alors qu'il était au cœur d'une lutte avec le pilote de Cervera lors du sprint de Phillip Island, le Madrilène a chuté et s'est fracturé l'extrémité distale du radius droit, sans déplacement. Grâce à sa rééducation physique, il a pu tenter de participer au Grand Prix de Malaisie, mais, après seulement quelques tours disputés entre le vendredi et le samedi, il a déclaré forfait avant la Q1.

Martín est ensuite rentré en Espagne, où il a poursuivi sa convalescence à domicile, dans l'espoir d'être prêt pour le rendez-vous de Losail. Ce jeudi, les médecins l'ont autorisé à entamer le week-end. Le docteur Charte et son équipe réévalueront son état physique à l'issue de la séance afin de lui accorder, ou non, le feu vert définitif pour la suite du Grand Prix.

Raúl Fernández et Fermín Aldeguer ont, eux, déjà obtenu cette autorisation. Le pilote Trackhouse pourra ainsi participer à l'ensemble du week-end malgré une fracture de l'index droit, précisément le doigt qu'il utilise pour freiner. Cette blessure l'avait contraint à abandonner en Malaisie après avoir disputé les EL1.

"Raúl Fernández a passé un examen médical de son index droit, fracturé lors du sprint du Grand Prix d'Indonésie, auprès de l'équipe médicale du championnat sur le circuit international de Losail. Il a été déclaré apte à participer au Grand Prix du Qatar", a indiqué son équipe dans un bref communiqué.

Aldeguer a également reçu le feu vert. Le pilote espagnol était absent depuis le Grand Prix d'Indonésie, à Mandalika, en raison d'une fracture de la main droite. Après avoir manqué les deux derniers Grands Prix, il va donc retrouver la compétition.

Son coéquipier chez Gresini, Alex Márquez, sera en revanche absent du paddock. L'Espagnol a profité de cette occasion pour se faire opérer de la clavicule droite, qu'il s'était fracturée à Barcelone en mai. Iker Lecuona, qui remplaçait déjà le pilote de La Ñora, prendra les commandes de la Ducati du vice-champion du monde en titre.

L'autre absence pour raisons médicales concerne Honda : Jake Dixon remplacera Joan Mir. Le champion du monde 2020 souffre de troubles de la vision et de vertiges, qui l'ont contraint à renoncer à la compétition depuis le Grand Prix de Saint-Marin.

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