Jorge Martín chute mais se voit "le plus rapide, sans aucun doute"

Le nombre de chutes impressionnant au cours du Grand Prix d’Indonésie en atteste : les conditions étaient compliquées à Mandalika, notamment en raison de la chaleur ambiante et de la température de l'asphalte, supérieure à 60 degrés, ainsi que de l'inconnue de la réaction des pneus mediums arrière à partir de la mi-course.

Mais il n'y avait toutefois aucune raison d'imaginer que Jorge Martín, qui menait la course avec trois secondes d'avance sur Maverick Viñales et plus de quatre sur Pecco Bagnaia, allait commettre l'erreur inattendue de chuter, alors qu’il affichait un plein contrôle sur son destin depuis un départ canon l’ayant vu passer de la sixième place sur la grille aux commandes de la course au virage 1.

"J'étais très concentré. C'était très clair pour moi aujourd'hui. À un moment, il semblait que Maverick était en train d’aller un peu plus vite, et j'ai à nouveau poussé pour augmenter l'écart à près de trois secondes", décrit-il. "Puis j'ai commis une erreur dans le virage 10, je me suis un peu sali [les pneus], et quand j'ai abordé le virage 11, je n'ai pas pu rattraper [la moto]", expliquant la dynamique de la manœuvre qui l'a conduit dans les graviers.

Pas de quoi frémir

Une erreur qui permet aujourd'hui à son rival Pecco Bagnaia de reprendre la tête du championnat du monde et, de surcroît, de retrouver un moral à toute épreuve. Cependant, Martín n'est pas prêt à laisser cet évènement lui faire perdre sa concentration sur l'objectif.

"Pour l'instant, je suis le plus rapide, sans aucun doute, et j'espère continuer à le prouver lors des prochaines courses. Statistiquement, ça devait arriver tôt ou tard. Cette vitesse reviendra sur d'autres circuits. Ici, j'ai dominé", a déclaré avec cran le pilote espagnol.

Les conditions de piste à ce stade de la saison, avec des courses sur des circuits où peu de compétitions sont organisées, finissent par faire des dégâts. "La chute est due à un mètre et demi de trop, car ce circuit est très sale. Aller un peu moins vite n'aurait rien changé. Nous devons apprendre de nos erreurs, et la prochaine fois que j'aurai deux secondes et demie [d'avance], il faudra ralentir", a déclaré l'Espagnol avant de rappeler qu’il "y a encore un long chemin à parcourir" avant l’issue du championnat, à Valence.

Résultats du Grand Prix d'Indonésie MotoGP 2023