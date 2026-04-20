Jorge Martín veut faire comme si ses podiums "n'étaient pas arrivés"

Le Grand Prix d'Espagne au programme cette semaine est attendu comme un marqueur important dans cette saison MotoGP, première étape de la longue partie européenne de la saison. Le paddock s'y retrouvera après un mois de pause entraînée par la Guerre d'Iran et à la suite de trois premières manches ayant installé Aprilia au sommet de la hiérarchie.

Cette domination se confirmera-t-elle ou bien Ducati parviendra-t-elle à reprendre la main ? C'est l'un des principaux enjeux qui intéressera à Jerez, tant lors du week-end de course que du test qui y fera suite, lundi.

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Concrètement, c'est Marco Bezzecchi qui a pris le leadership en s'imposant systématiquement le dimanche lors des trois premiers Grands Prix. Néanmoins, il n'est pas le seul à avoir brillé au guidon de la RS-GP, et Jorge Martín n'a pas été en reste. Après une année 2025 très éprouvante, marquée par de graves blessures, l'Espagnol apparaît désormais plus à l'aise avec une moto qu'il avait eu peu de temps pour apprivoiser, en plus d'avoir retrouvé sa forme physique.

À l'arrivée de toutes les courses jusqu'ici, Martín n'est jamais descendu plus bas que la cinquième place sous le drapeau à damier. On l'a vu monter sur les quatre derniers podiums - au cumul des sprints et des courses principales des GP - et même s'imposer une première fois le samedi au Texas. Il en était reparti heureux de son efficacité, fruit d'une moto qu'il sent à présent mieux réglée pour ses goûts.

"Austin est toujours une inconnue pour les motos parce que c'est une piste complètement différente à maîtriser, mais on a réussi à continuer avec notre base, en ne faisant qu'un petit ajustement, et je me suis senti super fort", se félicitait l'Espagnol auprès du site officiel du MotoGP en quittant le pays. "Je gagne beaucoup en confiance avec l'Aprilia et je comprends où est la limite. Normalement, quand je sens ça sur une moto, je suis compétitif."

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de : Aprilia Racing

"Pour moi, Austin et Jerez sont peut-être les pires de la saison", avait fait remarquer Jorge Martín, pressentant que le GP d'Espagne pourrait malgré tout être compliqué, avant des pistes bien plus favorables à l'Aprilia. "On verra ce que ça donnera à Jerez. Ce qui est important, c'est d'être régulier, de faire des top 5 si on y arrive, de se battre comme on l'a fait ici, comme si ces podiums n'étaient pas arrivés."

"Il faut juste essayer de se concentrer sur la performance, sur le fait de s'aider mutuellement avec Marco, et essayer de marquer de bons points. Parce qu'après, il y a Le Mans, le Mugello… beaucoup de pistes qui sont bonnes pour nous et Aprilia, alors je pense que ce sera peut-être le moment d'attaquer."

Trop tôt pour penser au titre

Attaquer, oui, mais sans se perdre à courir après une récompense trop ambitieuse, du moins pour le moment. "Pour gagner un titre, il ne faut pas y penser", a ainsi expliqué Jorge Martín à Sky Sport, en marge de la journée Aprilia All Stars qui se tenait ce week-end, à Misano.

Il a beau occuper la deuxième place du championnat, à seulement quatre points de Marco Bezzecchi, et avoir jusqu'ici brillé par une remarquable régularité aux avant-postes, le pilote espagnol sait bien que cela ne fait pas tout lorsqu'une saison compte 22 rounds.

"Il faut travailler course après course. Penser au titre aujourd'hui, cela ne sert à rien. On verra plus tard si on a nos chances, mais pour le moment, il manque encore énormément de courses."

"On va continuer comme ça. Ce qui est important, c'est de reconfirmer un peu les sensations. Disons que Jerez n'est pas ma meilleure piste, mais j'espère être performant et ce serait parfait de se battre pour le top 5 ou le podium", a conclu le champion du monde 2024.