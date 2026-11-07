MotoGP GP du Qatar
La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"
Jorge Martín n'a pu faire mieux que 11e sur la grille à Losail, son poignet fracturé le gênant davantage que vendredi.
Richard Asher
Publié: 7 nov. 2026, 13:52
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le team manager d'Aprilia, Paolo Bonora, a reconnu que la suite du week-end du Grand Prix du Qatar s'annonçait compliquée pour son pilote officiel Jorge Martín, dont l'état s'est dégradé samedi.
Martín affichait un moral positif à l'issue d'une bonne journée de vendredi à Losail, au cours de laquelle il s'était qualifié directement en Q2 grâce à un solide septième temps lors des Essais.
Mais les qualifications de samedi ne se sont pas déroulées comme prévu, l'Espagnol ayant dû se contenter de la 11e place. Sa frustration était évidente à l'issue de la séance, lorsqu'il a gesticulé en direction de Pedro Acosta après ce que Martín a perçu comme une gêne lors de son dernier tour lancé pour tenter d'améliorer.
S'exprimant auprès de TNT Sports pendant les Essais Libres 2, disputés juste avant les qualifications, Bonora a expliqué qu'il fallait déjà tempérer les attentes par rapport à celles de vendredi.
"Il a fait un travail incroyable hier, malgré la douleur et la fracture", a déclaré Bonora. "Il a fait du très bon boulot. Il a atteint l'objectif d'être directement en Q2. Nous avions fixé cet objectif et il l'a rempli."
"Mais pour être totalement honnête avec vous, aujourd'hui c'est un peu moins bien qu'hier. Il ressent de la douleur lors des changements de direction et encore plus durant les phases de freinage appuyé. Nous devons être très réalistes. L'objectif est d'aller chercher le maximum de ce qu'il peut faire, mais ce sera difficile, très difficile.”
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bonora a laissé entendre que Martín limiterait au maximum son kilométrage en qualifications, même s'il a en réalité enregistré sept tours, comme la plupart de ses rivaux, tandis qu'il peinait à signer un temps compétitif.
"La clé, c'est de gérer son énergie, de ne pas faire beaucoup de tours, de n'attaquer que lorsque c'est nécessaire. Donc maintenant, en Q2, il ne fera pas beaucoup de tours. Ensuite, nous essayons de lui donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs... et il sera le seul à pouvoir gérer la situation."
La course sprint de ce soir se déroulera sur 11 tours, tandis que le Grand Prix de demain est programmé sur 22.
Lire aussi :
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Richard Asher
Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
55 min
Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez
Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
17 h
Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar
Jorge Martín vise les deux premières lignes et peut "gérer la course avec les antidouleurs"
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
18 h
Jorge Martín vise les deux premières lignes et peut "gérer la course avec les antidouleurs"
Plus de
Jorge Martín
Di Giannantonio le plus rapide des Essais à Losail, Martín directement en Q2 !
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
20 h
Di Giannantonio le plus rapide des Essais à Losail, Martín directement en Q2 !
Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
2 j
Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar
Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
2 j
Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir
Dernières actus
La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
1 min
La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"
Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
55 min
Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez
Wolff défend le MotoGP au Qatar : "Les pilotes ne savent rien de ce qui se passe"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
2 h
Wolff défend le MotoGP au Qatar : "Les pilotes ne savent rien de ce qui se passe"
Ayao Komatsu : l'éviction d'Ocon a "surpris tout le monde" chez Haas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de São Paulo
2 h
Ayao Komatsu : l'éviction d'Ocon a "surpris tout le monde" chez Haas
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire