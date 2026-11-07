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La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"

Jorge Martín n'a pu faire mieux que 11e sur la grille à Losail, son poignet fracturé le gênant davantage que vendredi.

Richard Asher

Publié: 7 nov. 2026, 13:52

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le team manager d'Aprilia, Paolo Bonora, a reconnu que la suite du week-end du Grand Prix du Qatar s'annonçait compliquée pour son pilote officiel Jorge Martín, dont l'état s'est dégradé samedi.

Martín affichait un moral positif à l'issue d'une bonne journée de vendredi à Losail, au cours de laquelle il s'était qualifié directement en Q2 grâce à un solide septième temps lors des Essais.

Mais les qualifications de samedi ne se sont pas déroulées comme prévu, l'Espagnol ayant dû se contenter de la 11e place. Sa frustration était évidente à l'issue de la séance, lorsqu'il a gesticulé en direction de Pedro Acosta après ce que Martín a perçu comme une gêne lors de son dernier tour lancé pour tenter d'améliorer.

S'exprimant auprès de TNT Sports pendant les Essais Libres 2, disputés juste avant les qualifications, Bonora a expliqué qu'il fallait déjà tempérer les attentes par rapport à celles de vendredi.

"Il a fait un travail incroyable hier, malgré la douleur et la fracture", a déclaré Bonora. "Il a fait du très bon boulot. Il a atteint l'objectif d'être directement en Q2. Nous avions fixé cet objectif et il l'a rempli."

"Mais pour être totalement honnête avec vous, aujourd'hui c'est un peu moins bien qu'hier. Il ressent de la douleur lors des changements de direction et encore plus durant les phases de freinage appuyé. Nous devons être très réalistes. L'objectif est d'aller chercher le maximum de ce qu'il peut faire, mais ce sera difficile, très difficile.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bonora a laissé entendre que Martín limiterait au maximum son kilométrage en qualifications, même s'il a en réalité enregistré sept tours, comme la plupart de ses rivaux, tandis qu'il peinait à signer un temps compétitif.

"La clé, c'est de gérer son énergie, de ne pas faire beaucoup de tours, de n'attaquer que lorsque c'est nécessaire. Donc maintenant, en Q2, il ne fera pas beaucoup de tours. Ensuite, nous essayons de lui donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs... et il sera le seul à pouvoir gérer la situation."

La course sprint de ce soir se déroulera sur 11 tours, tandis que le Grand Prix de demain est programmé sur 22.

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