Jorge Martín opéré dès lundi de sa main droite

Selon les informations de Motorsport.com, Jorge Martín sera opéré lundi pour soigner ses problèmes de nerfs au niveau de sa main droite. Ces soucis empêchent le pilote Pramac de piloter normalement depuis plusieurs semaines.

L'Espagnol sera opéré à la Clinique orthopédique Policlinico Universitario de la ville italienne de Modène par le professeur Fabio Catani, directeur de la structure complexe orthopédique et traumatologique, et le chirurgien spécialiste des blessures à la main Luigi Tarallo, éminent spécialiste en la matière. L'opération a été coordonnée par Ducati, la marque avec laquelle le pilote est sous contrat jusqu'à la fin de la saison.

Martín a commencé à ressentir une gêne à la main droite lors du test officiel à Jerez début mai, une situation qui s'est aggravée lors du Grand Prix de France, où il a fini par chuter pendant la course en perdant complètement la sensation de sa main en raison d'un blocage des nerfs.

"Après deux ou trois tours, ma main s'est engourdie", déclarait-il la semaine dernière au Mugello à propos du Mans. "Je n'ai pas eu de problèmes depuis environ un an mais c'est revenu et l'opération est la meilleure option. J'espère qu'ici, ça ira. J'ai vu beaucoup de médecins différents et il semble que ça ira ici et à Barcelone, donc on va attendre."

Avant le week-end du GP d'Italie, avec son équipe et Ducati, Martín a pris la décision de se faire opérer, ce qu'il fera donc juste après la fin de la double manche débutée par le Mugello, où il a de nouveau souffert d'une perte de sensibilité et n'a pas pu rouler normalement, et qui s'achèvera à Barcelone, ce week-end.

Au bout du compte, l'opération aura lieu dès ce lundi, même si cela fera manquer au Madrilène l'important test officiel du MotoGP à Montmeló, mais l'objectif est d'être le plus rétabli possible pour le Grand Prix d'Allemagne, du 17 au 19 juin, et les médecins ont donc estimé qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour essayer d'arriver en forme au Sachsenring.