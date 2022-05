Jorge Martín sera opéré après le GP de Catalogne

Charger le lecteur audio

Après sa chute au Grand Prix de France, Jorge Martín a confié manquer de sensibilité au niveau d'une main, ce qui a contribué à la perte de contrôle de sa Ducati. Le pilote Pramac a sollicité l'avis de plusieurs spécialistes et a décidé de subir une intervention chirurgicale juste après l'enchaînement des courses au Mugello et à Barcelone.

"J'ai un petit problème au niveau de la main", a expliqué Martín au site officiel du MotoGP. "C'est un problème depuis l'an dernier et je vais enfin être opéré après la course de Barcelone. J'ai un nerf qui pose un peu problème et je n'ai pas toutes les sensations habituelles. Il y aura une opération et c'est sûr que ça sera beaucoup mieux après Barcelone."

Jorge Martín est lourdement tombé au GP du Portugal il y a un an, ce qui l'a laissé avec huit fractures mais aussi des séquelles au niveau de la main. À Assen, il avait dû abandonner en raison d'un bras engourdi, et même s'il semblait avoir retrouvé une meilleure condition physique depuis l'été dernier, le problème est réapparu pendant le warm-up au Mans, au point de gâcher sa journée.

"Après deux ou trois tours, ma main s'est engourdie. Je n'ai pas eu de problèmes depuis environ un an mais c'est revenu et l'opération est la meilleure option. J'espère qu'[au Mugello], ça ira. J'ai vu beaucoup de médecins différents et il semble que ça ira ici et à Barcelone, donc on va attendre."

Martín a vécu une première partie de saison très difficile, marquée par cinq chutes en sept départs, celle du Qatar n'étant cependant pas de son fait puisqu'il a été percuté par Pecco Bagnaia. Il a néanmoins montré son potentiel avec quatre qualifications aux deux premières places, et la deuxième position à l'arrivée du GP d'Argentine, après avoir joué la victoire face à Aleix Espargaró.

Martín s'est classé au huitième rang au GP des Amériques et il a pu remonter sur sa moto après son erreur dans le premier tour au GP d'Espagne, mais n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en 22e position. Présenté comme un favori en début d'année, il n'occupe que la 15e place du championnat.