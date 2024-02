Le test de Jorge Martín gâché par des vibrations à l'arrière

Pendant que Pecco Bagnaia marquait les esprits en dominant le test de Losail avec un chrono record, reproduisant ainsi ce qu'il avait fait à Sepang, son principal rival pour le titre mondial la saison passée, Jorge Martín, s'est fait plus discret. Après avoir pris la deuxième place en Malaisie, le pilote Pramac a conclu les deux journées passées à Losail au septième rang et avec une demi-seconde de retard. Il assure qu'il n'a "pas tant" pris de risques dans son tour rapide, préférant attendre pour montrer son jeu.

"C'est sûr que j'attaquais mais c'était mon premier [pneu] tendre sur ces deux jours donc dans le premier tour, on veut toujours trouver les sensations", a expliqué Martín. "J'ai essayé pour le tour mais je pense qu'il m'en restait encore beaucoup avec ce pneu. Mais ce n'est pas une chose qui m'inquiète : quand le moment sera venu, je le ferai. C'est sûr que le pneu était bien et je l'ai beaucoup apprécié."

Martín est également encouragé par son rythme de course : "J'étais assez confiant dans mon rythme, je roulais en 1'52 moyens avec des pneus vraiment usés, qui avaient 20 tours. Je pense qu'on a gagné plus d'une seconde [au tour] depuis la course."

La performance pure n'inquiète donc pas Jorge Martín, mais son test a été troublé par du chattering à l'arrière, qu'il n'a pas eu le souvenir d'avoir rencontré depuis son arrivée en MotoGP : "Dans le dernier run, j'ai voulu faire un relais long, une simulation de course, mais j'ai immédiatement eu beaucoup de vibrations à l'arrière. C'est un problème que j'ai eu pendant tout le test."

"Les autres Ducati ne l'ont pas donc j'espère que l'on pourra trouver une solution et que c'est une chose qui ne fonctionnait pas bien sur la moto. On a deux semaines pour faire les analyses parce que si j'ai les mêmes vibrations pendant le week-end de course, j'aurai pas mal de difficultés pour jouer la victoire."

Jorge Martin, Pramac Racing

"C'était juste moi, normalement on l'a quand le pneu a 20 ou 22 tours, on l'a un peu sur l'angle mais immédiatement, dès le deuxième tour, j'ai eu ce problème donc je ne sais pas si ça vient d'une chute, du bras oscillant, du cadre..." a déploré Martín.

"Il faudra tout renouveler pour le week-end de course et j'espère que ça disparaîtra et que je pourrai bien rouler parce que pour le moment, je ne dois pas beaucoup changer mon pilotage mais je ne peux pas mettre les gaz comme je le veux à cause de cette vibration. Il faut essayer d'analyser ça et de comprendre ce que l'on doit changer."

Martín a ressenti ce problème sur ses deux machines, l'une des deux ayant néanmoins été beaucoup plus utilisée que l'autre : "J'ai plus roulé avec une moto parce qu'on n'avait pas beaucoup de carénages. [Lundi] je pensais que ça venait plus du pneu et [mardi] je pense que ça venait plus de la moto qui ne fonctionnait pas, donc je ne sais pas. Je suis content parce que je sens que je suis rapide quand tout va bien mais de l'autre côté, je suis déçu de la situation et j'espère que je pourrai être plus soulagé en EL1 dans deux semaines."

Pour les autres marques, ce sera dur de rester au rythme de la Ducati.

Ce problème à part, Jorge Martín se joint au bilan global très satisfaisant pour les pilotes disposant de la Ducati, et encore plus le modèle 2024. Le doublé de l'équipe officielle, avec Pecco Bagnaia devant Enea Bastianini, et la bonne forme d'ensemble de la marque lui font penser que les Desmosedici seront une nouvelle fois au-dessus du lot cette année.

"Je pense que j'ai vraiment été performant depuis la Malaisie, [à Losail] aussi. Dans l'ensemble, je me sens vraiment bien. Physiquement, je me sens vraiment bien. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est cette petite vibration que j'ai eue, mais pour le reste je pense qu'on a fait de bons progrès depuis la saison dernière et comme je l'ai dit, on a gagné une seconde en termes de rythme."

"Pour les autres marques, ce sera dur de rester au rythme de la Ducati. Il semble que les autres ont un peu progressé mais on est super, super performants."