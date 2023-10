Jorge Martín : Deux derniers week-ends "vraiment douloureux"

Jorge Martín ne lâchera rien ! Voyant de nouveau son retard sur Francesco Bagnaia croître après la dernière épreuve en date, à Phillip Island, le pilote espagnol de l’équipe Pramac préfère oublier le fait qu’une très belle opération mathématique sur son rival lui a échappé le week-end dernier, alors qu’il avait pourtant mené 26 des 27 boucles du Grand Prix d'Australie avant de dégringoler au cinquième rang avec le tour de trop pour son pneu tendre…

Au-delà de son propre malheur dans l’application de ce qui demeurait une stratégie bien audacieuse, Martín a vu Bagnaia s’adjuger la seconde position à l’arrivée, rendant la sentence encore plus cruelle. Une déception qui fait suite à un autre revers subi lors de la course longue en Indonésie, où celui qui venait de prendre les commandes du classement au terme de la course sprint du samedi avait immédiatement derrière connu le revers d’une chute depuis la tête du Grand Prix, le dimanche, au moment d’enfoncer le clou.

"Il est certain que c'était vraiment douloureux, ces deux derniers week-ends", lâche sans concession celui qui dispose de l’opportunité de devenir Champion du monde avec une moto exploitée par un team satellite. "Mener, puis chuter sur la première, et ensuite prendre les mauvais pneus… Mais j'étais rapide et c'est ce qui me garde en vie, d'avoir la vitesse…"

"C’est la première fois que je regarde la course [depuis le box] à Phillip Island, donc c'est vrai que c'était dur… J'étais convaincu d'avoir fait le bon choix mais les quatre derniers tours ont été un cauchemar. Cela consistait à essayer de mettre toutes mes capacités dans le fait de ne pas chuter, d'être rapide avec ces pneus, et c'est comme ça… J'ai avancé, et maintenant je vais essayer de faire de mon mieux ce week-end."

Pas forcément des choix si risqués

Martín ne parvient cependant pas à regretter son choix de pneu, estimant que les éléments dont il disposait au moment où celui-ci a été fait l’auraient de toute manière amené à cette décision. Les deux dernières épreuves en date ont sans doute montré que l’approche plus conservatrice de Bagnaia a porté ses fruits dans un moment clé du championnat.

"Lorsque l'on a le choix entre deux pneus, c'est difficile à comprendre. J'ai pensé… On m'a dit que l'utilisation du pneu était assez similaire et au-delà des 100% de toute façon, donc j'ai pris le pari mais pour moi ce n'était pas un pari, parce que je pensais que c'était le bon choix. Mais il est certain que nous avons parlé avec l’équipe [des risques à prendre désormais, ndlr]."

Peu avant de revenir en Thaïlande, Martín s’est exposé sur les réseaux sociaux, posant devant un mur sur lequel était inscrite la maxime : "No risk, no story" (pas de risques, pas d’histoire). Si certains y ont vu une demande en mariage imminente à l’adresse de sa compagne, Martín sourit en évoquant le post en question, qui résume selon lui simplement sa vision de la course à l’heure actuelle.

"J'étais à Bondi Beach [en Australie] et j'ai vu ce mur et me suis dit : ‘OK ça, c'est mon endroit !" Et j'ai pris cette photo ! Je pense que c'est un petit peu ma mentalité et ma façon de piloter mais il est certain que je ne vais pas prendre autant de risques avec les pneus sur les prochaines courses…"

Martín sait que les Ducati seront attendues au tournant sur ce tracé thaïlandais et où il s’attend à ce que le chrono de la pole position se situe dans la zone des 1’29’’4.

"On ne sait jamais en arrivant sur un nouveau circuit, mais l'année dernière nous avons été forts donc je suis confiant sur le fait qu'avec cette nouvelle moto, je peux aussi être rapide ; ma mentalité est toujours d'attaquer et d'essayer de gagner les deux courses [du week-end]."