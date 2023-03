KTM ne compte pas se dissocier techniquement de GasGas

Charger le lecteur audio

Le groupe Pierer Mobility met en place cette année une organisation quelque peu particulière en MotoGP. Car s'il continue de fournir deux équipes dans la catégorie reine des Grands Prix, avec des RC16 pour chacune d'elles, l'une des structures sera toujours connue comme étant le team d'usine de KTM tandis que l'autre arborera publiquement la marque cousine GasGas. Tech3 devient ainsi le team GasGas Factory Racing, tout en alignant les mêmes motos que l'autre équipe.

Ce qui est aujourd'hui une opération marketing a-t-elle des chances de se transformer en une véritable scission à terme ? "Ce n'est pas prévu", assure Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Je ne veux pas dire non pour l'avenir parce que cela pourrait peut-être être attractif un jour d'avoir deux projets complètement parallèles. Mais pour le moment, cela a du sens d'utiliser une [seule] base de technologie et d'avoir deux marques en MotoGP."

"À l'heure actuelle, pour ce qui est du très court terme, il faut reconnaître que les coûts sont vraiment élevés en MotoGP et les partager entre deux marques a beaucoup de sens d'un point de vue économique. Évidemment, au niveau où nous évoluons, il n'est pas facile d'essayer de réaliser les derniers petits pas en avant afin de se rapprocher de la victoire", ajoute le responsable allemand.

En se voyant associée à GasGas, l'équipe Tech3 gagne une indépendance en termes d'image, en particulier avec l'usage d'une livrée très distincte de celle de l'équipe KTM. Il s'agit cependant d'un changement de façade et non de fond, puisqu'à l'instar de ce qui se fait en Moto2 et Moto3, le constructeur espagnol n'est pas techniquement engagé pour produire ses propres machines. Il est même promis à Tech3 une égalité de traitement avec l'équipe KTM afin de recevoir les évolutions développées pour la RC16.

"Le projet GasGas MotoGP est vraiment passionnant et il a du sens pour plusieurs raisons", explique Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration du groupe. "La première correspond à ce que nous avons fait avec KTM : si vous voulez faire connaître une marque de moto, le MotoGP est la bonne plateforme pour cela. On touche le plus grand nombre de personnes au niveau mondial, pour faire connaître GasGas et rendre la marque plus populaire. Pour nous, le MotoGP est la plateforme idéale, après l'AMA Supercross et le Dakar."

"Une autre raison, c'est que si nous regardons les valeurs de la marque et la marque en tant que telle, elle est jeune et dynamique, or il est clair que le MotoGP, avec sa démographie plus jeune, est là aussi la bonne plateforme. Nous avons une longue tradition d'engagement en Espagne ; cela a été l'une de nos premières filiales et c'est l'une de celles ayant le plus de succès. Nous aimons être en Espagne et nous y avons créé un tout nouvel atelier de production pour GasGas. Alors, entre une nouvelle base en Espagne et deux pilotes espagnols − notre vieil ami Pol [Espargaró] et un rookie, Augusto [Fernández] − je pense que cela colle parfaitement."

Les KTM RC16 du team Tech3 porteront l'image et les couleurs de GasGas

Malgré cette dissociation de l'image portée par les deux équipes, les responsables du projet restent les mêmes et ils entendent défendre une certaine unité. Venu lui-même du motocross, Pit Beirer défend un modèle de fidélité entre les marques du groupe Pierer Mobility et leurs partenaires, éprouvé notamment en tout-terrain, et "c'est la même chose avec Hervé [Poncharal] et le team Tech3", souligne-t-il. "Ils nous rendent plus forts et quand nous sommes au circuit, nous n'avons pas le sentiment qu'il s'agit d'une équipe externe. C'est nous, ensemble."

"Maintenant que nous sommes passés à GasGas, nous avons franchi une nouvelle étape car il ne s'agit pas d'une équipe satellite mais une équipe factory et c'est un mélange de personnes que nous avons choisies ensemble mais aussi de personnes formidables venues du côté d'Hervé. Nous avons simplement associé le top du top. Nous apprécions ce genre de partenariats car, sur le long terme, ils permettent de réussir", ajoute-t-il.

"Je dirais qu'Hervé Poncharal est une garantie de stabilité", renchérit Hubert Trunkenpolz, "non seulement parce que nous avons une excellente relation personnelle, mais aussi parce que c'est un homme en qui l'on peut avoir confiance. L'équipe est très bonne et elle a connu de nombreux succès au fil des années. Nous avons remporté des victoires avec Tech3 ; Miguel [Oliveira] a été le premier à gagner une course MotoGP avec Tech3, et je pense que la combinaison de la saveur espagnole et de l'héritage et de l'expérience français, avec Hervé à la tête de l'équipe, sont des ingrédients positifs."

