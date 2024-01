KTM présentera sa moto 2024 après les premiers tests

La KTM RC16 version 2024 sera visible avant sa présentation officielle. Le constructeur autrichien a en effet annoncé une cérémonie pour lancer sa saison le 12 février prochain, soit après le shakedown et le test sur le circuit de Sepang. KTM a prévu un événement en ligne, qui devrait se traduire par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux.

Cette présentation sera surtout l'occasion de découvrir la livrée des RC16 officielles, qui devrait peu évoluer puisque Red Bull restera le partenaire principal, et de voir les dirigeants et les pilotes faire part de leurs ambitions pour la saison 2024, après une campagne 2023 qui a été la meilleure de la marque en MotoGP, malgré l'absence de victoire en course principale. KTM a pris la deuxième place du championnat des constructeurs et la troisième de celui des équipes, derrière trois des quatre formations utilisant des Ducati.

KTM va conserver le même duo de pilotes, composé de Brad Binder, lié à la marque jusqu'à la fin de la saison 2026, et Jack Miller, qui devra faire ses preuves puisqu'il sera en fin de contrat cette année, alors que les jeunes loups de Tech3, Augusto Fernández et le rookie Pedro Acosta, viseront une promotion. Car si Binder a porté KTM en 2023, en remportant deux sprints et en prenant la quatrième place du championnat des pilotes derrière un trio Ducati, Miller a connu des résultats en dents de scie et a dû se contenter de la 11e place finale.

L'équipe d'usine de KTM est la sixième à annoncer sa date de présentation pour la saison 2024. Gresini, la nouvelle équipe de Marc Márquez, ouvrira le bal à la fin de la semaine prochaine, avant d'être suivie par Ducati, VR46 et Trackhouse, ces deux dernières devant dévoiler des livrées inédites. Yamaha suivra le 5 février, entre le shakedown et le premier test réunissant toutes les équipes à Sepang.

Les présentations MotoGP 2024