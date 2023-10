La KTM a affiché ses limites face à la Ducati en course sprint

Brad Binder et Jack Miller ont réussi à s'inviter dans la lutte avec les pilotes Ducati ce samedi en course sprint à Motegi, mais ils ont tous les deux rapidement plafonné. Binder a bondi depuis la cinquième place sur la grille et il était troisième en sortant du premier virage, avant de prendre l'avantage sur son coéquipier à la fin du premier tour. Il a dans un premier temps suivi Jorge Martín, futur vainqueur, mais a finalement perdu le contact et vu l'arrivée à plus d'une seconde, ne parvenant pas à préserver aussi bien son pneu arrière.

"C'était une bonne journée", a néanmoins souligné Binder. "Je pense qu'on a fait 12 tours solides. Le rythme était super élevé, je ne m'attendais pas à être aussi rapides. J'ai réussi à gérer les quatre premiers tours. Quand j'ai eu une première dégradation [du pneu], j'ai eu un peu plus de mal et j'ai perdu le contact, mais après ça a commencé à se stabiliser un peu. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le suivre."

Binder a jugé Martín "très bon pour faire tourner la moto et la relever" alors qu'il commençait à souffrir sur la KTM : "Quand on a commencé à avoir un peu de dégradation sur le pneu arrière, j'ai perdu un peu de turning. Je relevais la moto un peu trop tard donc je perdais un peu de terrain. On a bien progressé dans certains domaines mais il faut faire de petits ajustements."

Binder espère pouvoir tirer les leçons de cette épreuve pour se monter plus menaçant dimanche, en course principale : "Je sais clairement ce sur quoi travailler pour demain. Je vais travailler plusieurs heures ce soir, essayer de comprendre et de trouver ce petit extra pour chaque tour demain."

"Dès qu'on eu de la dégradation, j'ai vu des petites choses que l'on pouvait améliorer", a ajouté le Sud-Africain. "En un sens, c'est très positif pour demain parce que je comprends ce que je dois faire. Je peux changer des choses de mon côté côté donc je pense que l'on peut un peu optimiser le package pour demain."

Miller a également eu du mal à préserver ses pneus

Jack Miller a connu une course similaire, même si c'est sur le pneu avant que se sont concentrées les difficultés pour lui. Longtemps troisième, il a dû céder face à Pecco Bagnaia à trois tours de l'arrivée et n'aurait probablement pas pu résister une boucle de plus à Johann Zarco, qui a vu l'arrivée 0"121 derrière lui après avoir comblé un retard de plus de trois secondes en fin d'épreuve.

La quatrième place reste très bonne pour Miller, que l'on n'avait plus vu à pareille fête depuis son podium en course sprint au Sachsenring. "La moto était bonne mais j'ai commencé à me faire des frayeurs avec l'avant", a expliqué l'Australien. "J'attaquais au début. Je dois travailler sur mon pilotage, un peu sur mes trajectoires, un peu sur la moto."

Jack Miller

"Je perdais un peu de temps sur les autres à la fin. Je devais un peu forcer dans la partie haute de la piste et j'ai commencé à me faire des frayeurs avec l'avant. Je savais que Pecco était là. J'ai essayé de freiner aussi tard qu'il était physiquement possible de le faire, sans sortir large pour bloquer autant que possible. J'ai failli me mettre hors course. Dans la ligne droite de retour, quand ça a commencé à secoué, j'étais [à la limite] et il est passé. C'était une course sympa, c'était sympa d'être de retour à l'avant."

"On a une dégradation un peu plus tôt que la Ducati et peut-être aussi que les autres motos, mais je sens que ça se stabilise un peu et qu'on le gère peut-être mieux que d'autres motos. Je sens que les autres n'ont pas vraiment eu cette dégradation mais elle approchait. La course longue sera intéressante demain. Il y a des choses sur lesquelles je peux travailler, dans mon pilotage et sur la moto, mais je suis assez content de la journée."

Ce samedi a également permis à KTM de poursuivre la découverte du châssis en carbone, évalué par Dani Pedrosa au GP de Saint-Marin et utilisé par les titulaires en course pour la première fois ce week-end. "C'était presque la première simulation de course que l'on faisait avec le nouveau châssis donc c'est sûr que l'on a beaucoup appris", s'est félicité Binder,.

"C'est un petit pas dans la bonne direction, que l'on réclamait", a-t-il souligné. "Ce n'est pas une grosse différence, c'est petit, mais aujourd'hui un ou deux dixièmes font une énorme différence. Ce sont de petites choses et il faut essayer de tout assembler. Je pense qu'on a une bonne combinaison de petites choses qui fonctionnent."