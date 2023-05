KTM au top lors du sprint, les pilotes saluent le travail de Pedrosa

Après avoir dominé la course sprint de Jerez, les pilotes KTM ont tous deux salué la contribution de Dani Pedrosa. Pilote essayeur du constructeur depuis 2019, l'Espagnol a accompagné sa progression jusqu'à la victoire et il est encore aujourd'hui cité comme un élément essentiel alors que la RC16 retrouve les avant-postes avec constance après une saison 2022 moins convaincante.

"Je suis super content de la manière dont les choses se passent jusqu'ici. Un immense remerciement à mon team qui a fait un boulot incroyable. Le test team et Dani nous ont fourni une moto super compétitive, alors un grand merci à eux. Cette victoire est pour eux", a salué Brad Binder au micro du site officiel après son succès samedi.

L'Espagnol suscite d'autant plus l'admiration qu'il dispute ce week-end son premier Grand Prix depuis 2021 et affiche lui aussi un grand niveau de performance. Leader vendredi matin, il a ensuite obtenu la sixième place sur la grille et à l'arrivée de la course sprint.

"C'est excitant pour nous, Dani fait un boulot incroyable ce week-end. On ne peut pas oublier combien de fois ce gars a gagné ! Il est plus que spécial et il y a beaucoup à apprendre de lui. On a de la chance de l'avoir, il est clairement le meilleur pilote essayeur qu'on peut espérer avoir", a estimé Binder. Et Jack Miller de confirmer : "Il est un élément énorme de ce projet et de ce que KTM réussit à faire, je pense. Sans lui, on ne pourrait pas le faire."

"C'est pratiquement le premier week-end où l'on a tout de suite été opérationnels", a précisé l'Australien, alors que les trois Grands Prix précédents ont plutôt vu KTM atteindre la performance au troisième jour, "et je crois qu'on doit vraiment remercier Dani. Le travail qu'ils font dans le test team est incroyable. Je pense que le fait qu'il soit sixième de la course sprint, alors qu'il n'a pas couru depuis si longtemps, montre qu'on a le meilleur pilote essayeur de la grille."

Une progression constante cette année

Binder et Miller se sont qualifiés parmi les quatre premiers samedi matin, puis ils se sont affirmés dès l'extinction des feux, réussissant lors des deux départs à se porter en tête, au grand dam du poleman Aleix Espargaró. Pour eux, la performance qu'ils parviennent à livrer à Jerez ne découle pas uniquement du travail mené par Pedrosa sur ce circuit lors de récents tests, mais d'un programme que l'Espagnol a grandement contribué à faire avancer dans la bonne direction sur le long terme.

"Dani fait un boulot fantastique et il est clair que les informations qu'il a sur cette piste nous ont aidés", a expliqué l'Australien, "et le fait de regarder ses données aussi. En ce qui nous concerne, on utilise des réglages un peu différents, ce qui est évident puisque je fais pratiquement 30 kg de plus que lui ! Tout est donc un peu différent, y compris l'électronique."

"Mais je pense que [ce résultat] est la confirmation des dernières courses qu'on a faites. À Portimão, on était forts à la fin du week-end, et pareil sur les deux dernières. [Ici] j'ai été immédiatement opérationnel. Je savais plutôt bien à quoi m'attendre en termes de niveau de grip, etc, et on a pu commencer avec un rythme correct, puis doucement mais sûrement l'affiner jusqu'à celui qu'on a eu pendant la course sprint."

Jack Miller a mené pendant sept tours avant d'être dépassé par Brad Binder

"C'est clair que Dani a fait pas mal de tours ici en test ! Mais au final, je pense que la manière dont on a commencé ce week-end était plutôt dans la lignée de la façon dont on avait terminé en Amérique", a ajouté Binder, premier sous le drapeau à damier après les 11 tours du sprint.

Pour aller chercher cette victoire, le Sud-Africain a dû s'employer. Après avoir manqué le top 10 pour 44 millièmes vendredi, il est sorti de la Q1 samedi matin, mais n'avait alors plus qu'un train de pneus pour la Q2. Il a longuement roulé en pneus pluie, inadaptés aux conditions, avant de réussir à se qualifier à la quatrième place une fois passé aux slicks.

Son rythme, qu'il avait pu jauger aux essais libres en début de journée, il l'a affirmé en course, auteur de deux excellents départs puis d'une superbe bagarre contre son coéquipier. Leader du troisième au neuvième tour, Miller expliquera avoir un peu trop poussé sur son pneu arrière dans les virages à droite, puis avoir commencé à patiner dans la seconde partie de la course. À deux boucles de l'arrivée, il était avalé par le #33 dans un dépassement de tout beauté au virage 6, qui passait en boucle sur les écrans de Jerez samedi soir.

"Jack et moi, on a un style très similaire, alors ça complique les choses pour essayer de dépasser", a admis Binder. "Jack était super fort dans certaines portions de la piste et j'avais un petit avantage dans d'autres. Ça faisait littéralement un effet yo-yo et, quand j'ai vu que j'avais une opportunité, j'ai su qu'il fallait que je la saisisse."

Pas de rancœur pour Jack Miller, également passé par Pecco Bagnaia par la suite, mais qui voulait retenir le positif après cette troisième place : "Ça a été un week-end génial, on a eu un super rythme à toutes les séances et on a été de plus en plus à l'aise. J'ai retrouvé un peu de confiance après le week-end mouvementé d'Austin, où tout le monde manquait de grip et où je n'avais pas pu rester sur mes roues [il est tombé six fois, ndlr]."

Tous deux attendent désormais la course longue de ce dimanche après-midi avec des ambitions au moins aussi élevées. "C'est l'objectif, c'est ce que je veux faire", a prévenu Brad Binder, interrogé sur ses espoirs de succès. "J'adorerais me battre à nouveau pour le podium. Je crois que la course longue est celle dans laquelle on va exceller, alors je suis excité !"