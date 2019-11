Lorenzo s'excuse d'avoir déçu Honda

C'est un Jorge Lorenzo ému qui s'est exprimé ce jeudi face à la presse et à de nombreux membres du paddock MotoGP, au premier rang desquels se trouvaient ses adversaires pilotes et les membres d'équipe avec lesquels il a travaillé au cours de sa carrière. Malgré un discours minutieusement préparé, dans une volonté évidente de mentionner chacun de ceux qui l'ont aidé et chaque épisode de sa carrière qui lui tenait à cœur, le quintuple Champion du monde a parfois eu la voix cassée en prononçant les mots qui sanctionnaient ce moment si important dans sa carrière.

Ce fut le cas notamment lorsqu'il a évoqué l'abandon de son programme avec Honda, conséquence collatérale de sa décision de raccrocher alors qu'il lui restait un an de contrat. Ce défi, qu'il a souvent qualifié de rêve pour lui, n'aura finalement apporté aucun résultat comparable à son parcours ou aux performances que pouvait attendre le HRC, et Lorenzo regrette d'avoir déçu ceux qui lui ont fait confiance, et notamment Alberto Puig.

"Je dois dire que je me sens vraiment désolé pour Honda, surtout pour Alberto, qui est celui qui m'a donné cette opportunité", a-t-il expliqué lors de son allocution, jeudi. "Je me souviens très bien de ce jour lors du test de Montmeló, la première réunion que j'ai eue avec lui pour commencer à parler de mon transfert chez Honda, et je lui ai dit : 'Alberto, ne fais pas l'erreur de signer le mauvais pilote, signe-moi et tu ne le regretteras pas'. Malheureusement, je dois dire que je l'ai déçu, et j'ai déçu Honda également, donc Takeo et Namura-san."

"Je pense cependant que c'est la meilleure décision pour moi et pour l'équipe car Honda et Jorge Lorenzo ne peuvent pas se battre pour juste marquer quelques points à la fin de la course, ou même juste pour un top 5 ou un podium, ce qui aurait été possible avec du temps, je pense. Je crois que nous sommes des vainqueurs et nous devons nous battre pour la victoire", affirme le pilote espagnol.

Lors des 14 Grands Prix disputés ensemble, la victoire a en effet paru très lointaine pour Jorge Lorenzo, que l'on n'aura aperçu que quelques instants aux avant-postes qu'à Barcelone, avant qu'il ne provoque un carambolage. Le lendemain, il subissait une lourde chute, alors même qu'il avait commencé à "voir de la lumière au bout du tunnel". À ce jour, Lorenzo n'a pas réussi à se classer plus haut que la 11e place en course et n'a marqué que 25 points, ce qui lui vaut d'occuper la 19e place du championnat.

Avec Michaël Duforest