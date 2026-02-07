Jorge Lorenzo fait un retour remarqué dans le paddock MotoGP. Six ans après son retrait de la compétition, le quintuple champion du monde s'est mué en coach pour Maverick Viñales, qu'il accompagne depuis cet hiver dans un programme d'entraînement exigeant.

Curieux de voir le résultat de ses enseignements, Lorenzo était présent en Malaisie cette semaine afin d'assister aux premiers tests de l'année. Il a alors eu tout le loisir d'observer à la fois son poulain et les autres pilotes de la grille, et il n'a pas manqué de dire toute son admiration pour Marc Márquez, son ancien coéquipier chez Honda.

Tous deux n'ont fait équipe qu'un an, en 2019, saison que le Catalan a écrasée et qui, de l'autre côté du stand, a mené Lorenzo à la retraite. Márquez s'est blessé peu après, dès le lancement du championnat 2020, avec les conséquences que l'on connaît puisqu'il a dû accepter une longue convalescence émaillée de plusieurs lourdes opérations au bras.

Il a dû également se résoudre à quitter Honda fin 2023, la moto s'étant dans l'intervalle fait dépasser et se montrant à la fois trop peu compétitive et trop nerveuse. Son passage sur la Ducati, il y a deux ans, a complètement relancé Márquez et a fini par le mener à un neuvième titre, la saison dernière.

Néanmoins, ce changement de moto et ce que son bras a enduré au fil des années ont également eu un impact sur son pilotage. S'il reste un pilote agressif, le Marc Márquez d'aujourd'hui a gagné en fluidité, et c'est ce qui saute le plus aux yeux de Jorge Lorenzo.

"Ce qui m'a le plus impressionné chez Marc, c'est qu'il s'est réinventé, il a réinventé son style de pilotage", observe l'ancien pilote pour le site officiel du MotoGP. Et celui qui était célèbre pour son savant mélange de "beurre" et de "marteau", c'est-à-dire de douceur et d'agressivité, en vient à reconnaître chez Márquez des caractéristiques de son propre pilotage.

"Aujourd'hui, quand vous voyez Marc, on dirait presque moi : il est très smooth, il ne commet aucune erreur au freinage, il n'élargit jamais, il est très précis et très fluide quand il redresse la moto", décrypte-t-il.

"Quand il a commencé en MotoGP, il était complètement différent, il faisait ses chronos et obtenait sa vitesse uniquement grâce à son talent, parce qu'il était courageux et qu'il prenait beaucoup de risques, mais maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait de manière très calculée, très réfléchie. Il a énormément changé par rapport à il y a dix ans."