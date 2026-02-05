Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

Marc Márquez avait beaucoup de cases à cocher cette semaine. De retour sur une MotoGP pour la première fois depuis sa blessure à l'épaule droite, au GP d'Indonésie, l'Espagnol devait aussi faire un travail technique pour Ducati, en sélectionnant les pièces les plus efficaces. Malgré quelques limites, il s'est bien senti physiquement et a pu faire faire des essais utiles.

"On a essayé plusieurs choses, petit à petit, et on repart avec des informations claires", a déclaré Márquez au site officiel du MotoGP. "On va aller au test de la Thaïlande et essayer de continuer notre travail. Tout semble être en bonne voie. Évidemment, je dois m'améliorer de mon côté, mais [on avance] petit à petit."

"Aujourd'hui on a fait une simulation de sprint et j'ai eu un bon rythme, juste pour tout contrôler", s'est-il félicité. "J'ai aimé la manière dont je l'ai terminé, je me suis senti à l'aise dans les derniers tours et c'était le principal."

Ce jeudi, les pilotes ont été nombreux à faire des tours rapides en début de journée et une simulation de sprint dans l'après-midi. Et dans cet exercice, c'est Álex Márquez qui a été le plus fort. Il a collé 0"387 à son aîné dans l'exercice du time attack et une poignée de secondes dans le sprint.

"Ce n'était pas mauvais, mais trois dixièmes plus lent qu'Álex, donc...", a tempéré Marc Márquez lors de sa rencontre avec la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'était une bonne simulation de course sprint. Comme on s'y attendait, ce n'était pas extrêmement rapide, mais on a bien fini, j'ai bien piloté. On peut dire que c'était une journée chargée mais on a fait tout ce qui était prévu."

Marc Márquez doit encore progresser avec la Ducati GP26. Photo de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Pour autant, Márquez voit plusieurs pilotes plus performants que lui pour le moment, et compte sur le test de Buriram pour franchir un nouveau cap : "Ce test sera important, peut-être plus que celui-ci parce qu'on aura la course à peine quatre jours plus tard. Ici, on revient en octobre et à chaque fois on dirait un autre circuit, avec moins de gomme [en piste]."

"Mais aujourd'hui je suis content, ces trois jours ont été utiles. On verra petit à petit. Il faut qu'on s'améliore parce qu'il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous."

Une condition physique encore imparfaite

Concernant son épaule, Marc Márquez s'est senti performant mais reconnaît qu'il a eu de plus en plus de mal au fur et à mesure que la semaine avançait : "Mes meilleures sensations étaient l'après-midi du premier jour. Ensuite, petit à petit ça s'est dégradé."

"Aujourd'hui, c'était une journée exigeante, le fait qu'il ait plu hier fait qu'aujourd'hui c'était assez chargé mais on a fait du bon boulot, beaucoup de tours. Je sais que demain je serai fatigué mais je vais avoir du temps pour récupérer."

"Surtout dans l'après-midi, j'ai remarqué que ma position sur la moto n'était pas idéale", a-t-il constaté. "Mais ces quelques jours vont beaucoup aider à faire de gros progrès avant le GP de Thaïlande."

Avec Léna Buffa