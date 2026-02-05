Bagnaia promet de "décider très vite" de son avenir

Les bruits de couloir qui envoient Pedro Acosta chez Ducati pour 2027 placent Pecco Bagnaia dans une position très délicate, qu'il semble ne pas pouvoir éviter. Le champion du monde 2022-2023 ne se fait pas d'illusions, conscient qu'il n'est plus le choix prioritaire de Ducati, qui mise d'abord sur Marc Márquez. Mais l'Italien comprend aussi que sa saison ratée de 2025 joue contre lui.

"Il est clair qu'une saison comme celle de l'année dernière peut vous mettre dans une mauvaise posture", admet-il, alors qu'il a passé le championnat à se battre contre une version 2025 de la Ducati qu'il ne comprenait plus et avec laquelle il ne parvenait plus, sauf sporadiquement et sans même le comprendre, à exprimer tout son talent de pilote.

Il a beau se sentir beaucoup mieux cette semaine, alors que trois jours de test à Sepang ont marqué la reprise, son retour au premier plan paraît arriver en décalé par rapport à l'empressement du marché des transferts, particulièrement précoce et ouvert cette année.

Questionné ce jeudi pour savoir s'il trouve frustrant de ne pas pouvoir montrer qu'il a progressé et que l'année dernière était une anomalie, Bagnaia répond avec le sourire, et sa philosophie habituelle : "C'est comme ça. On vit dans un monde où tout va très vite, alors il faut être rapide."

Pecco Bagnaia arrive-t-il au bout de son aventure avec Ducati ? Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Récemment, Bagnaia espérait encore pouvoir se concentrer sur les premières courses de la saison avant d'affronter la question de son avenir. Finalement, il est très probable qu'il n'en aura pas l'opportunité, les places de choix commençant à être attribuées ici ou là. C'est sans rancœur néanmoins qu'il fait face à cette situation, qu'il dit comprendre.

"Jorge Lorenzo a dit une chose juste", fait-il remarquer, "c'est que l'on se souvient de vous tel que vous étiez à vos dernières courses. C'est normal que ce soit comme ça, c'est juste. Il est certain que depuis trois ou quatre ans, les contrats se décident beaucoup plus tôt, mais c'est comme ça et honnêtement, je trouve ça très bien."

"Beaucoup d'opportunités" parmi lesquelles choisir

Quant à savoir où l'avenir pourrait le mener, Pecco Bagnaia refuse de trop en dire. Il assure néanmoins qu'il a le choix. "Je continue à discuter. J'ai beaucoup d'opportunités et il faut simplement prendre une décision", indique-t-il.

Et d'ajouter au micro du site officiel du MotoGP, lorsqu'il lui est rapporté qu'Álex Márquez compte prendre sa décision avant le début du championnat, en fin de mois : "On est plus ou moins dans le même bateau. J'ai de très bonnes opportunités sur la table et je vais décider très vite."

Le pilote de 29 ans ne donne finalement qu'un indice, lorsqu'il est interrogé sur l'éventualité qu'il puisse courir pour un team satellite en référence aux rumeurs qui l'envoient chez VR46 : "Je crois être un pilote de première ligne, alors il faut que mes ambitions m'amènent à y figurer. Des opportunités, il y en a beaucoup, et ce que j'ai fait de bien ces dernières années aide clairement en ce moment. Mais sans pression ni empressement, je prendrai la décision que j'estime être la plus juste."