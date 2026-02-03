Márquez et Ducati se disent "de plus en plus proches" de la signature

Depuis au moins deux semaines, c'est acté : Marc Márquez et Ducati vont prolonger leur contrat. Reste à savoir quand leur accord va être finalisé, car cela semble traîner un peu plus en longueur qu'on aurait pu le penser. Des délais qui commencent à susciter l'impatience alors qu'Aprilia a lancé hier, avec Marco Bezzecchi, le bal des annonces.

Lorsqu'il lui a été demandé, ce mardi à l'issue de la première journée de tests à Sepang, pourquoi il n'a pas encore signé son nouveau contrat, le champion du monde en titre a toutefois assuré en être désormais proche : "On s'en rapproche pas à pas. Comme je l'ai dit dès le début, j'ai besoin d'évaluer tous les éléments. Mais oui, avec Ducati on en est de plus en plus proches. J'en suis très content."

D'après les informations du journal As, Marc Márquez sera associé l'an prochain à Pedro Acosta dans l'équipe d'usine de Ducati. Alors que celui-ci, actuellement chez KTM, refuse de s'étendre sur le sujet, Davide Tardozzi, team manager chez les Rouges, l'imite en rappelant que Borgo Panigale se concentre d'abord sur sa priorité absolue, qui est le #93.

"Actuellement, nous sommes en train d'essayer de finaliser le contrat avec Marc", répond ainsi le responsable italien lorsque le site officiel du MotoGP lui demande s'il existe une chance de voir Pedro Acosta en rouge en 2027.

"Nous en sommes proches et il semble que nous puissions le finaliser bientôt. Mais nous devons d'abord faire cela et ensuite parler des autres", poursuit Davide Tardozzi. Puis, interrogé sur Pecco Bagnaia, qui semble par voie de conséquence proche de la sortie, il reprend : "Pecco est dans nos cœurs, mais tant que nous n'avons pas finalisé [le contrat de] Marc, nous ne voulons pas parler avec d'autres pilotes. Car peut-être qu'à la dernière minute, il ne signera pas et que nous devrons alors réfléchir à autre chose ! Alors, d'abord Marc, et ensuite nous verrons."

Malgré sa prudence, Davide Tardozzi dément les rumeurs selon lesquelles ces délais entourant l'officialisation de la prolongation de Marc Márquez viendraient de dissensions quant à la volonté du pilote de ne s'engager que pour un an là où le constructeur en souhaiterait deux.



"Ça n'est pas l'objet de la discussion", assure le team manager. "Je pense qu'il y a de petits détails dont il faut discuter profondément avec un tel champion. Mais Marc voudrait rester chez Ducati et Ducati voudrait avoir Marc, alors je suis confiant quant au fait que nous allons trouver un accord."