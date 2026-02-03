Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Yamaha perdu face au souci sur son V4

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha perdu face au souci sur son V4

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

Ocon pas totalement convaincu par l'aéro active des F1 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Ocon pas totalement convaincu par l'aéro active des F1 2026

Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps
MotoGP

Márquez et Ducati se disent "de plus en plus proches" de la signature

Marc Márquez et Ducati témoignent de leur volonté commune de prolonger leur contrat et balayent les rumeurs voulant instiller des doutes.

Léna Buffa
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Ducati Corse

Depuis au moins deux semaines, c'est acté : Marc Márquez et Ducati vont prolonger leur contrat. Reste à savoir quand leur accord va être finalisé, car cela semble traîner un peu plus en longueur qu'on aurait pu le penser. Des délais qui commencent à susciter l'impatience alors qu'Aprilia a lancé hier, avec Marco Bezzecchi, le bal des annonces.

Lorsqu'il lui a été demandé, ce mardi à l'issue de la première journée de tests à Sepang, pourquoi il n'a pas encore signé son nouveau contrat, le champion du monde en titre a toutefois assuré en être désormais proche : "On s'en rapproche pas à pas. Comme je l'ai dit dès le début, j'ai besoin d'évaluer tous les éléments. Mais oui, avec Ducati on en est de plus en plus proches. J'en suis très content."

D'après les informations du journal As, Marc Márquez sera associé l'an prochain à Pedro Acosta dans l'équipe d'usine de Ducati. Alors que celui-ci, actuellement chez KTM, refuse de s'étendre sur le sujet, Davide Tardozzi, team manager chez les Rouges, l'imite en rappelant que Borgo Panigale se concentre d'abord sur sa priorité absolue, qui est le #93.

"Actuellement, nous sommes en train d'essayer de finaliser le contrat avec Marc", répond ainsi le responsable italien lorsque le site officiel du MotoGP lui demande s'il existe une chance de voir Pedro Acosta en rouge en 2027.

Lire aussi :

"Nous en sommes proches et il semble que nous puissions le finaliser bientôt. Mais nous devons d'abord faire cela et ensuite parler des autres", poursuit Davide Tardozzi. Puis, interrogé sur Pecco Bagnaia, qui semble par voie de conséquence proche de la sortie, il reprend : "Pecco est dans nos cœurs, mais tant que nous n'avons pas finalisé [le contrat de] Marc, nous ne voulons pas parler avec d'autres pilotes. Car peut-être qu'à la dernière minute, il ne signera pas et que nous devrons alors réfléchir à autre chose ! Alors, d'abord Marc, et ensuite nous verrons."

Malgré sa prudence, Davide Tardozzi dément les rumeurs selon lesquelles ces délais entourant l'officialisation de la prolongation de Marc Márquez viendraient de dissensions quant à la volonté du pilote de ne s'engager que pour un an là où le constructeur en souhaiterait deux.
  
"Ça n'est pas l'objet de la discussion", assure le team manager. "Je pense qu'il y a de petits détails dont il faut discuter profondément avec un tel champion. Mais Marc voudrait rester chez Ducati et Ducati voudrait avoir Marc, alors je suis confiant quant au fait que nous allons trouver un accord."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Martín explique sa greffe osseuse : "Je ne pouvais plus soulever un verre"
Article suivant Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps

Meilleurs commentaires

Plus de
Léna Buffa

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests
Plus de
Marc Márquez

Márquez s'est volontairement limité pour une reprise en douceur

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Márquez s'est volontairement limité pour une reprise en douceur

Pedro Acosta va courir chez Ducati avec Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta va courir chez Ducati avec Marc Márquez

Associé à Lorenzo, Viñales peut être un sérieux adversaire selon Márquez

MotoGP
MotoGP
Associé à Lorenzo, Viñales peut être un sérieux adversaire selon Márquez
Plus de
Ducati Team

Bagnaia sur la bonne voie avec la Ducati GP26 : "Je me suis senti mieux"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Bagnaia sur la bonne voie avec la Ducati GP26 : "Je me suis senti mieux"

Acosta n'a "aucune idée" de quand sera annoncé son avenir

MotoGP
MotoGP
Acosta n'a "aucune idée" de quand sera annoncé son avenir

Ducati accélère sur l'IA mais les pilotes veulent faire primer l'humain

MotoGP
MotoGP
Présentation Ducati
Ducati accélère sur l'IA mais les pilotes veulent faire primer l'humain

Dernières actus

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Yamaha perdu face au souci sur son V4

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Yamaha perdu face au souci sur son V4

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois