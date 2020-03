Lorenzo : "Tout peut arriver, mais mon choix est définitif à 98%"

Depuis l'annonce de sa participation au Grand Prix de Catalogne en tant que wild-card, Jorge Lorenzo s'est trouvé, comme il en a l'habitude, au cœur de spéculations. Cette fois, le néo-retraité fait l'objet de rumeurs quant à un potentiel retour à la compétition à temps plein, qu'il pourrait envisager pour 2021. Le principal intéressé n'apparaît pourtant pas très emballé par cette perspective, bien que la précision avec laquelle il aime à s'exprimer laisse une toute petite porte entrouverte.

"Il est certain qu'avoir des champions sur la grille est une bonne chose pour le spectacle et pour l'intérêt du public", concède-t-il aujourd'hui en réponse à la chaîne Sky en Italie. "Mais vous savez que j'ai pris une décision en novembre et ce choix est définitif à 98%. Même si dans la vie tout peut arriver et nous, êtres humains, changeons d'avis continuellement… Tout peut arriver, mais en ce moment mon choix est celui-là."

Poussé à s'exprimer sur les attentes nourries par une partie du public, le pilote espagnol poursuit : "Disons que 100% de mes fans voudraient que je revienne, parce qu'ils ont commencé à aimer la moto grâce à moi et à la passion que je leur ai transmise. Pour être sincère, il y a en a d'autres qui sont heureux de me voir heureux en ce moment. C'est un choix presque définitif et puis vous avez d'autres pilotes à admirer et à encourager…"

Face à ce choix "presque définitif", une dernière question s'impose : quelle équipe pourrait le convaincre de se réaligner sur la grille ? En ce sens, la formation satellite Yamaha apparaît comme la seule pouvant répondre à ses attentes. "Aujourd'hui, ma décision est prise, mais si vraiment il devait y avoir cette possibilité unique, lointaine, alors il est naturel que je ne puisse revenir qu'avec une Yamaha. Cette place, il faut donc la prendre en considération", admet-il.

Ce cas hypothétique pourrait cependant le voir faire équipe à nouveau avec Valentino Rossi, à qui Yamaha réserve l'un des deux guidons Petronas s'il décide de poursuivre sa carrière au-delà de 2020. "C'est une place intéressante et Valentino aura les portes ouvertes s'il veut continuer, comme nous le savons tous. Il est certain que si l'on pense à courir avec Yamaha il faut le garder à l'esprit parce que c'est une réalité professionnelle, soutenue officiellement à tous les niveaux", accepte Lorenzo.

En attendant de voir si son choix de ne plus s'engager à temps plein en MotoGP varie des 98% qui le scellent actuellement, le triple Champion du monde de la catégorie a donc rendez-vous avec ses anciens collègues et le public lors de l'épreuve de Barcelone, programmée du 5 au 7 juin selon la dernière version en date du calendrier.

