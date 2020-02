Lorenzo : La Yamaha est "encore idéale" pour mon style

Les vacances sont finies, y compris pour le néo-retraité qu'est Jorge Lorenzo. Retiré de la compétition depuis le mois de novembre, le triple Champion du monde MotoGP a bien vite été titillé par l'envie de reprendre du service, dans un rôle désormais différent, et le suspense a été levé la semaine dernière lorsqu'il a été officialisé en tant que pilote d'essais de Yamaha.

Ce mardi marquait les retrouvailles officielles entre le pilote au #99 et le constructeur avec lequel il a couru neuf ans, puisque Lorenzo a repris la piste à l'occasion de la fin du shakedown organisé en prévision du test de Sepang. Après avoir pris ses marques lundi avec son équipe, et notamment Silvano Galbusera qui n'est plus le chef mécanicien de Valentino Rossi mais prend en charge l'équipe de test, le Majorquin s’est mêlé à la dizaine d'autres pilotes déjà actifs en piste.

Au cours de cette journée, il a bouclé 46 tours et signé un meilleur chrono de 2'00"506, qui lui a valu la huitième place au classement. L'essentiel pour lui était toutefois d'évaluer ses sensations avec cette M1, trois ans et demi après avoir disputé sa dernière course au guidon de la machine d'Iwata.

"J'attendais beaucoup de cette journée, j'avais très envie", explique Jorge Lorenzo auprès du site officiel du MotoGP. Et le pilote a très vite retrouvé la M1 qui lui convenait si bien lorsqu'il l'a menée 44 fois à la victoire : "J'étais un peu nerveux, car je voulais comprendre plusieurs choses : si la moto avait beaucoup changé en trois ans, si elle avait perdu certaines de ses forces. J'ai vu que non, les caractéristiques de la moto restent les mêmes. Elle a beaucoup de forces et quelques faiblesses que nous avons déjà analysées pour les améliorer à l'avenir. J'ai tout de suite vu que la moto était encore docile, son moteur très doux pour le pilote. Elle n'est pas très physique et pour mon style de pilotage elle est idéale – elle l'est encore."

"Trois mois sans être monté sur une moto et trois ans sans l'avoir fait sur une Yamaha, ce n'est pas rien, alors j'ai dû y aller petit à petit. J'ai commencé lentement, mais à chaque run je me suis amélioré et j'ai gagné une seconde. À la fin, je n'étais plus qu'à une seconde du premier, un temps tout à fait acceptable pour une première journée et en ayant bouclé si peu de tours", se félicite le pilote espagnol. "Je suis heureux, l'équipe est parfaite, la moto est toujours très compétitive et je suis sûr qu'avec le travail de chacun, nous allons l'améliorer encore plus."

Le contrat de Jorge Lorenzo avec Yamaha prévoit qu'il participe à d'autres essais officiels, sans que l'on en connaisse le nombre, "dans le seul but d'aider les ingénieurs Yamaha dans le développement de la MotoGP 2020". Il n'a pas été annoncé pour le moment s'il serait en piste en fin de semaine, lorsque l'ensemble du plateau sera réuni de vendredi à dimanche pour le premier des deux tests officiels de cette pré-saison. Quant à la suite, elle risque elle aussi de faire naître bien des rumeurs, puisque le constructeur ne prévoit pour le moment pas de wild-cards mais se réserve le droit d'en mettre en place si Lorenzo en émet le souhait.