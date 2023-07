Luca Marini espère "décrocher une victoire" cette saison

Après deux quatrièmes places la saison passée, Luca Marini a continué à se rapprocher de la tête cette année. Le demi-frère de Valentino Rossi a décroché un premier podium au Grand Prix des Amériques, complété par une troisième place en course sprint à Termas de Río Hondo. Actuellement sixième du championnat, Marini dresse naturellement un bilan satisfaisant de son entame de saison.

"C'était un début très positif, nous avons bien travaillé et décroché des résultats importants", souligne le pilote VR46 dans une vidéo publiée par son équipe. "Nous avons pu nous battre avec le top 5 à chaque course et c'est fantastique. Nous sommes en forme mais nous devons nous concentrer sur notre travail pour la suite de la saison parce que je veux améliorer mes performances et essayer de jouer le podium dans autant de courses que possible. Je suis assez satisfait."

Marini espère confirmer sa progression en essayant de "jouer le podium à chaque course" mais aussi de "décrocher une victoire", égalant ainsi son coéquipier Marco Bezzecchi : "Ce ne sera pas facile parce que le niveau est très élevé en ce moment, la compétitivité est impressionnante, mais on s'en rapproche à chaque fois."

Marini n'est pas surpris par les progrès de VR46

VR46 ne dispute que sa deuxième saison en MotoGP mais a déjà obtenu d'excellents résultats. Bezzecchi avait décroché une première pole et un premier podium l'an dernier, avant de gagner deux courses cette année, en Argentine et en France, et de s'offrir une nouvelle pole et la course sprint aux Pays-Bas. Marini a lui aussi franchi un cap et il se réjouit de la progression de VR46.

"Je suis très fier de notre croissance en tant qu'équipe. Sur le plan personnel aussi, mais l'équipe a fait des progrès fantastique par rapport à l'an dernier. Nous sommes plus forts et nous travaillons très bien, nous prenons soin de tous les détails. Je suis aussi très fier de moi parce que j'ai beaucoup progressé en tant que pilote, dans mon pilotage mais aussi dans la gestion des courses, des week-ends. Quand je suis sur la moto, j'ai l'esprit vraiment libéré et je suis vraiment satisfait de cette première moitié de saison."

Luca Marini a décroché un premier podium à Austin

Peu de monde attendait VR46 à un tel niveau cette année, mais Marini savait que son équipe avait tous les éléments pour briller : "Sincèrement, je n'ai pas été tant surpris parce que Marco et moi, nous sommes vraiment de bons pilotes, des pilotes rapides. Et les gens qui travaillent dans cette équipe sont excellents, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Il y a une très bonne ambiance dans le garage."

Ces bons résultats ont permis à VR46 de mener le championnat des équipes, avant que Pramac ne prenne l'avantage au GP d'Italie, pour compter maintenant 22 points d'avance. Les deux clients de Ducati ont profité de la longue absence d'Enea Bastianini dans l'équipe officielle, actuellement troisième du classement, et peuvent espérer se battre au moins pour le trophée des indépendants.

"On a une belle lutte face à Pramac, ils sont très forts et ils remportent le titre des indépendants tous les ans", a rappelé Marini. "On doit se confronter à eux, ce ne sera pas facile mais cette année, tous les membres de l'équipe font de gros efforts pour essayer d'atteindre cet objectif partagé par tout le monde."